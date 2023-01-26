Учёные создали робота, способного становится жидким, как в "Терминаторе"

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Опубликовано: 26.01.2023 10:07 , Обновлено: 15.11.2024

Если кто-то думает, что "Терминатор" - это древняя фантастика, то пора таким людям пересмотреть свои взгляды на реальность и будущее. Учёные показали прототип робота T-1000, который может становиться жидким.

Форма и движения машин контролируются магнитными полями - подход, который может привести к новым биомедицинским и инженерным технологиям, таким как адресная доставка лекарств, сборка схем или создание универсальных винтов, рассказали исследователи.

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Международная команда инженеров разработала материал из металлического галлия, в который встроены крошечные магнитные микрочастицы. Это “вещество с переходной магнитоактивной фазой” (MPTM) сочетает в себе высокую механическую прочность, грузоподъемность и быструю скорость передвижения в твердой фазе с “превосходной морфологической адаптивностью (удлинение, расщепление и слияние) в жидкой фазе”, похвалились исследователи в журнале Matter.

“Люди уже довольно давно работают над этими маломасштабными, чувствительными к магниту роботами и машинами, - рассказала Кармел Маджиди, которая возглавляет лабораторию мягких машин в Университете Карнеги-Меллон и является старшим автором нового исследования, в разговоре с Motherboard. - Параллельно с этим моя группа впервые разработала множество методов с использованием жидких металлов — таких как галлий, которые имеют очень низкую температуру плавления”.

“Мы надеялись на сценарий “лучшее из обоих миров”, в котором мы могли бы воспользоваться преимуществами высокой электропроводности и способности металла галлия изменять фазу, благодаря магнитной отзывчивости магнитных микрочастиц”, - уточнила ученая.

Помещая роботов в переменное магнитное поле, Маджиди и его коллеги из Университета Сунь Ятсена и Чжэцзянского университета в Китае заставляют их двигаться и даже нагреваться, чтобы они превращались в жидкость.

С помощью этой техники исследователи смогли заставить роботов MPTM паять схемы, формировать из себя универсальный винт, извлекать предметы из желудка манекена и преодолевать полосы препятствий.

Пробовали ли учёные отправляь жидких роботов в 80-е года, в журнале не сообщили. Зато учёные признались, что, вдохновлённые “Терминатором”, смогли сделать симпатичного маленького человечка LEGO из своего металла, который становится жидким и перемещается через прутья клетки.

Хотя на видео может показаться, что робот сам принимает свою первоначальную форму, Маджиди пояснил, что команда переделала его вручную, а затем вернула в кадр.

“Это почти как Т-1000 в том смысле, что у вас есть эта фигурка, и она тает, превращаясь в каплю, и ее засасывает сквозь тюремные решетки”, - сказал Маджиди, подтвердив, что андроид-убийца послужил источником вдохновения для робота.