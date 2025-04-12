Учёные снова поспорили, как мог выглядеть Иисус. В ход пошел искусственный интеллект

🎥 Видео

Опубликовано: 12.04.2025 14:29 , Обновлено: 12.04.2025

Между европейскими исследователями вновь разгорелись споры по поводу того, как мог выглядеть Иисус Христос - центральная личность в христианстве, реальное существование которой до сих пор ставится под сомнение некоторыми учёными. Новый толчок для то разгорающихся, то затухающих дебатов стало видео, выложенное энтузиастами в соцсети, на котором показано, как утверждает автор, "истинное лицо Иисуса".

Видеоролик, завирусившийся в Х, был создан с помощью популярной нейросети Midjourney, которая генерирует изображения по заданным параметрам. Утверждается, что отправной точкой для работы искусственного интеллекта был взят известный религиозный артефакт - Туринская плащаница. Это кусок древней ткани, в которую, согласно принятому в христианской религии поверью, было завернуто тело Иисуса после того, как его распяли на кресте.

В результате Midjourney выдала весьма реалистичную картину и даже видеозапись, смоделировав то, как она видит Иисус Христа до своей смерти, произошедшей, согласно общепринятой концепции христианства, около 33 года нашей эры. Получилось нечто близкое к кадрам скандальной евангельской драмы Мела Гибсона “Страсти Христовы”, разве что менее драматичное и более жизнеутверждающее - с экрана компьютера или мобильного гаджета зрителям улыбался и слегка подмигивал худощавый светлокожий мужчина, с длинными темными волосами, бородой, порезами и ссадинами на лице и теле, очень близкий к каноническому голливудскому изображению христианского Мессии и тому, как его изображали художники в классическом искусстве. Судите сами.

Зрители в комментариях под этим и другими постами с этим видео рассмотрели в мужчине кого угодно, но только не Христа - от британского актёра Рассела Брэнда и Арагорна из толкиеновской саги “Властелин колец”, до собственного портрета.

“А это невозможно! Ведь я - норвежец”, - написал один из комментаторов.

Кое-то и вовсе обвинил авторов ролика в богохульстве и назвал изображение, которое позиционируется авторами как “истинное лицо Иисуса” всего-лишь “профанацией”. К этому сомну недовольных присоединились и некоторые учёные.

Так, доктор Мередит Уоррен, преподаватель библейских и религиозных исследований в Университете Шеффилда, в комментарии британскому изданию Daily Mail заявила, что с исторической точки зрения такое изображение Христа не выдерживает критики.

“У Иисуса была смуглая кожа и карие глаза, как у местного населения”, - категорично заявила доктор Уоррен.

Она убеждена, что наилучшее представление о том, как мог выглядеть Иисус, дают портреты египетских мумий. Они изображают людей, умерших между 80 и 120 годами нашей эры в той же части света, что и Иисус. На изображениях - мужчины с темными глазами, смуглой кожей, короткими вьющимися волосами, бородами и чертами лица, которые были характерны для людей, живших на территории современных Египта, Палестины и Израиля.

Аналогичным образом в 2015 году медицинский художник Ричард Нив использовал методы судебной экспертизы, чтобы реконструировать лицо иудейского мужчины, изучая семитские черепа. На получившемся у него портрете изображено широкое лицо, темные глаза, густая борода и короткие вьющиеся волосы. Цвет лица на портрете - загорелый, типичный, по мнению исследователей, для евреев Галилеи.

Так выглядел Иисус, по мнению художника Ричарда Нива

В свою очередь один из пользователей Х решил также воспользоваться возможностями искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией американского миллиардера Илона Маска xAI, которому принадлежит бывший Twitter. В результате он получил следующую картинку - именно так мог выглядеть Христос, по мнению ИИ Маска.

Так мог выглядеть Христос, по версии Grok

Кстати, подлинность самой Туринской плащаницы, взятой нейросетью за основу видео, также ставится под сомнение некоторыми учёными и регулярно становится предметом для новых исследований и, как следствие - жарких научных дебатов. Так, в 1988 году группа международных исследователей проанализировала небольшой фрагмент плащаницы с помощью радиоуглеродного анализа и пришла к выводу, что она была изготовлена ​​где-то между 1260 и 1390 годами нашей эры. Таким образом, сделали вывод исследователи, она не могла быть использована для заворачивания тела Христа.

Однако позднее было проведено другое исследование, результаты которого были опубликованы в 2022 году журналом Heritage. Оно показало, что плащанице около 2000 лет, что дало сторонникам теории принадлежности Туринской плащаницы Христу новые аргументы в научных спорах. Итальянские исследователи для анализа использовали новый метод с использованием рентгеновских лучей для определения возраста ткани и пришли к выводу, что она действительно была изготовлена ​​во времена Иисуса.

По их словам, тот факт, что временные шкалы совпадают, подтверждает идею о том, что слабый, окровавленный рисунок человека со скрещенными на теле руками был, действительно, оставлен Иисусом. Эти же учёные также сравнили плащаницу с образцами льняных тканей, изготовленных между 1260 и 1390 годами нашей эры, и не обнаружила ни одного совпадения.

Следы на Туринской плащанице

Ведущий автор исследования доктор Либерато Де Каро тогда объяснил парадоксальные результаты радиоуглеродного анализа тем, что образцы тканей, взятые на анализ, были “подвержены разного рода загрязнениям, которые невозможно полностью удалить из датированного образца”.

“Если процедура очистки образца не была проведена тщательно, датирование по углероду-14 будет ненадежным”, — пояснил учёный, почему исследователи в 1988 году пришли к неверному, по его мнению, выводу.

С 1980-х годов, как отметило издание Daily Mail, было опубликовано более 170 рецензируемых научных работ о таинственном полотне. Некоторые учёные пришли к выводу, что это, действительно, был погребальный саван Иисуса, в то время как другие опровергают это утверждение. Таким образом, споры о подлинности этого артефакта всё ещё продолжаются и, вероятно, будут продолжаться ещё долгие годы.