Учёные случайно нашли на дне океана «самодостаточных» червей и моллюсков

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Опубликовано: 12.08.2025 14:13 , Обновлено: 12.08.2025

Китайская исследовательница, изучавшая океан на большой глубине между Россией и Аляской, заявила об открытии ранее неизвестной экосистемы. Её особенность в том, что организмы там выживают без солнечного света, используя для этого химические соединения.

Открытие было сделано практически случайно, сообщило CNN. У геохимика Мэнгрань Ду оставалось всего 30 минут миссии на глубоководном аппарате, когда она решила исследовать ещё один участок так называемой ультраабиссали , или гадальной зоны. Это самые глубокие места в океане — от 6 до 11 километров. На глубине около 9,3 км она и заметила «удивительных существ» — неизвестные ранее виды моллюсков и трубчатых червей.

Как выяснилось, эти организмы живут за счёт процесса, который называется хемосинтез. Они используют метан, просачивающийся из трещин на дне океана, как источник энергии вместо солнечного света. Помогают им в этом особые бактерии, которые живут прямо внутри их тел. Эти бактерии превращают метан и сероводород в пищу.

Фото: english.idsse.cas.cn

Ранее учёные считали, что жизнь на такой глубине зависит от органики (остатков мёртвых организмов), которая падает сверху, с поверхности океана. Новое открытие показало, что эта экосистема практически «самодостаточна». Живущие там микробы сами создают метан, перерабатывая углекислый газ, и тем самым обеспечивают пищей более крупных существ, вроде моллюсков.

Это открытие, по данным источника, также важно для понимания глобального углеродного цикла. По словам учёных, ультраабиссальные впадины оказались не просто «хранилищами» метана, но и центрами его переработки. Исследователи предположили, что это помогает удерживать огромное количество углерода на дне, не давая ему в виде парниковых газов попадать в атмосферу.

Фото: english.idsse.cas.cn

Другие исследователи, не участвовавшие в работе, назвали открытие «впечатляющим». Они отметили, что несмотря на удалённость, даже такие глубокие экосистемы не изолированы от проблем на поверхности. Например, несколько лет назад в Марианской впадине обнаружили новый вид ракообразных, в кишечнике которых уже был микропластик.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как группа астрономов заявила о веских доказательствах существования гигантской газовой планеты в звёздной системе Альфа Центавра — ближайшей к Солнечной системе.

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