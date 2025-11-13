Учёные проверили ДНК Гитлера и раскрыли главную тайну

Опубликовано: 13.11.2025 20:28 , Обновлено: 13.11.2025

Британский канал Channel 4 представил результаты исследований ДНК одного из самых главных злодеев 20-го века - лидера фашистов Адольфа Гитлера. За прошедшие десятилетия после его самоубийства в бункере вокруг происхождения и здоровья фюрера сложилось множество легенд.

Оказалось, что диван из бункера, где повел совм последние дни Гитлер, сохранил следы его ДНК. Это позволило исследователям ответить на часть вопросов. ДНК диктатора на самом деле раскрыло ранее неизвестные факты.

Анализ образца крови показал, что Адольф Гитлер страдал синдромом Каллмана – редким генетическим заболеванием, влияющим на половое развитие. Газета Jerusalem Post сообщила, что генетический материал был идентифицирован благодаря лоскуту ткани, сохранённому американским солдатом Розуэллом П. Розенгреном. А подлинность ДНК была подтверждена путём сравнения её с образцами, полученными от родственников Гитлера.

Историк Алекс Дж. Кей из Потсдамского университета прокомментировал информацию из документального фильма британского телеканала Channel 4. По его мнению болезнь Гитлера может объяснить «почти полную преданность политике и отсутствие личной жизни».

Согласно свидетельствам времён Первой мировой войны, Гитлер часто подвергался издевательствам со стороны сослуживцев из-за размеров гениталий. Медицинское обследование 1923 года выявило у него неопущение яичка, что подтвердило презрительные песни о будущем диктаторе, популярные среди солдат того времени.

[inf]Синдром Каллмана — это генетическое заболевание, в котором сочетаются недостаточная выработка половых гормонов и нарушение обоняния. Патология возникает в результате нарушения эмбрионального развития определенных структур мозга. В результате у пациентов не запускается нормальное половое созревание, что проявляется у обоих полов отсутствием или задержкой развития вторичных половых признаков, бесплодием, а также часто сопровождается специфическими неврологическими и соматическими аномалиями, такими как зеркальные движения конечностей (кинезия) и пороки развития почек или сердца.

Современная наука знает как справляться с недугом, а своевременно начатая терапия позволяет пациентам иметь нормальное качество жизни и, во многих случаях, реализовать репродуктивную функцию.[/inf]

Также исследования подтвердили, что у Гитлера не было еврейских корней, а среди его предков были австрийцы и немцы. Генетики также обнаружили предрасположенность к нарушениям нейроразвития, таким как аутизм, шизофрения и биполярное расстройство.

В то же время, профессор Тури Кинг, ведущий генетик проекта, предостерегла от слишком поспешных выводов: «ДНК — это всего лишь один из фрагментов человеческой головоломки. В геноме невозможно увидеть зло».

Хотя и и пошутила: “Если бы он увидел результаты своих генетических исследований, он бы почти наверняка отправил себя в газовые камеры”.

Профессор Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета согласился с учебной, напомнив, что генетика не может оправдывать преступления или приводить к стигматизации людей с подобными расстройствами.

“Поведение никогда не бывает на 100% генетически обусловленным. Связывать крайнюю жестокость Гитлера с этими диагнозами рискованно, особенно учитывая, что подавляющее большинство людей с этими диагнозами не являются ни агрессивными, ни жестокими, а многие — прямо противоположными», - предупредил учёный.

Тем не менее болезни и генетические отклонения не могли не сказаться на жизни Гитлера. «Думаю, можно смело сказать, что его биология ему не помогала. Не думаю, что здесь можно применить какой-либо клинический термин. Мы не можем знать, мы не можем поставить диагноз. Когнитивные способности, вероятно, были нарушены, но я говорю это, основываясь как на его поведении, так и на его генетике», — прокомментировал другой эксперт, доктор Алекс Цомпанидис из Кембриджского университета.