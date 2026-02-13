Учёные подсчитали, сколько раз в жизни люди влюбляются по-настоящему

Опубликовано: 13.02.2026 14:30 , Обновлено: 13.02.2026

Настоящая любовь, со страстью, романтикой и пресловутыми бабочками в животе — одно из самых обсуждаемых человеческих переживаний, воспеваемое в песнях, фильмах, литературе и искусстве разных культур. Это чувство достаточно хорошо задокументировано как психологами, так и биологами и антропологами. Однако до сих пор исследователи как-то обходили в своих работах стороной вопрос, которым задаются многие: сколько раз за всю свою жизнь человек способен испытывать "ту самую" любовь?

Настоящая любовь может случиться только один раз в жизни. Так, наверняка, скажут отпетые романтики. И с ними наверняка не согласятся многие из тех, кто нашёл своё семейное счастье не с первого раза, а лишь во втором, а то и третьем браке. Особо любвеобильные личности и вовсе будут удивлены такой постановкой вопроса, ведь они настаивают на том, что “любят одинаково сильно” каждого нового партнёра.

Недавнее исследование, проведенное американскими учеными из Института Кинси, призвано поставить точку в этом вопросе. Их работа была опубликована в журнале Interpersona: An International Journal on Personal Relationships и стала первым крупномасштабным исследованием, в котором даётся количественная оценка частоты возникновения страстной любви.

[inf]Институт имени Кинси - научное учреждение, расположенное в американском город Блумингтон (штат Индиана), которое занимается междисциплинарными исследованиями и изучением человеческой сексуальности, гендера и репродукции.[/inf]

В исследовании приняли участие более 10 тыс. одиноких взрослых в возрасте от 18 до 99 лет из разных штатов США. Главный вопрос, который задавали исследователи участникам, звучал абсолютно прямолинейно: «Сколько раз в жизни вы испытывали страстную любовь?»

Исходя из их ответов, оказалось, что в среднем взрослые испытывали страстную любовь примерно два раза в жизни (2,05 случая). Голоса респондентов распределились следующим образом:

14% заявили, что вовсе никогда не испытывали страстной любви,

28% испытывали её один раз в жизни,

30% — два раза,

17% — три раза,

11% — четыре и более раз.

«Для большинства людей страстная любовь оказывается чем-то, что случается лишь несколько раз за всю жизнь», - озвучила главный вывод ведущий автор исследования Аманда Гессельман.

В рамках этого исследования учёные также проанализировали различия между демографическими группами. И оказалось, что если разбить всех участников на группы по полу и возрасту, процентная градация будет сохраняться примерно такой же, без существенных различий.

Впрочем, один любопытный нюанс авторы исследования всё же отметили. Оказалось, что пожилые люди чаще, чем молодые, заявляли, что любили по-настоящему не раз. По словам учёных, это можно считать доказательством того, что по-настоящему страстная любовь вполне может настигнуть человека и в преклонном возрасте, а не только в молодости.

Кстати, само исследование - вовсе не прихоть учёных, которые просто решили опровергнуть расхожее мнение о том, что полюбить по-настоящему можно только раз в жизни. По мнению авторов исследования, полученные ими результаты имеют довольно важное практическое значение для психологов и терапевтов и дать им базу для осмысления романтических переживаний, одновременно подчеркивая как редкость страстной любви между партнёрами, так и ценность других форм любви и привязанности для ментального благополучия человека.

К тому же, по словам авторов исследования, более глубокое понимание того, как настоящая любовь развивается на протяжении всей жизни, дает важный контекст для того, как люди воспринимают саму суть романтики и их ожиданий по отношению в партнёру по жизни. Это особенно важно, учитывая то, что 51% участников исследования заявили о то, что испытывают на себе куда большее давлении в поисках любви по сравнению с предыдущими поколениями, а 73% считают, что образ романтических отношений, навязанных современной культурой и медиа, устанавливают нереалистичные стандарты или ожидания для их собственных отношений.