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Учёные объявили об открытии нового цвета, который может видеть глаз человека. Как назвали?

Учёные объявили об открытии нового цвета, который может видеть глаз человека. Как назвали?
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Ученые Калифорнийского университета в Беркли разработали метод воздействия на человеческий глаз, позволяющий ему видеть совершенно новые цвета, которые раньше не распознавались людьми. Впрочем, речь идёт о лабораторных условиях, а не реальной жизни. Зачем это сделали?

Исследователи рассказали, что назвали свой метод стимуляции сетчатки “Оз” в честь зелёных очков, которые носили жители Изумрудного города в книгах “Волшебник страны Оз”.

Для этого метода требуется подробная карта сетчатки каждого испытуемого. Чтобы создать такую карту, исследователи начали с того, что сняли несколько видеозаписей сетчатки и сшили их вместе, чтобы запечатлеть, как выглядит ткань дна глаза.

Затем были помечены колбочки типов L, M и S. Расположение этих клеток уникально в сетчатке каждого человека, уточнили учёные. Чтобы выявить особенности каждой колбочки, исследователи использовали метод, называемый адаптивной оптической когерентной томографией (АО-ОКТ), который включал в себя облучение клеток светом и измерение того, как они меняют форму. Этот отклик различается в зависимости от того, к каким длинам волн чувствительна колбочка.

Как назвали новый цвет?

Учёные утверждают, что новый цвет под названием “оло” участники исследования описали как “сине-зеленый беспрецедентной насыщенности”.

Исследователи, некоторые из которых сами участвовали в эксперименте, описали свою технику и новый цвет в исследовании, опубликованном в пятницу (18 апреля) в журнале Science Advances.

“Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить программируемый контроль над каждым фоторецептором сетчатки, в первую очередь в исследовательских целях”, - рассказал соавтор Джеймс Фонг, доктор кафедры компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли.

По словам исследователей, управление сетчаткой на таком детальном уровне может открыть новые пути изучения зрения. Например, ученые могли бы использовать систему для воспроизведения последствий различных глазных заболеваний, чтобы лучше понять, к каким дефектам зрения они приводят.

Теоретически, этот метод также может быть использован для имитации полноцветного зрения у людей, страдающих дальтонизмом, что, по сути, компенсирует отсутствие или дефект их фоторецепторов.

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