Учёные объяснили, что полезнее для мозга - книга или аудиокнига

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Опубликовано: 12.08.2025 13:43 , Обновлено: 12.08.2025

Кто-то определенно любит читать, другим же больше нравится слушать аудиокниги и, возможно, параллельно заниматься своими делами. Однако что лучше для мозга? Доктор философии, доцент факультета образования и междисциплинарной аспирантской программы по нейронаукам в Университете Делавэра рассказала, какие процессы активируются при этих занятиях и что из этого сложнее.

Какие процессы в мозге активируются при чтении, а какие — при слушании?

Чтение и слушание преследуют одну и ту же цель: понимание смысла. Однако эти действия не идентичны, подчеркивают ученые.

«Слушание не дает всех преимуществ, которые дает чтение, а чтение не дает всех преимуществ, которые дает слушание. Обе деятельности важны, но их нельзя использовать взаимозаменяемо», – отметила Стефани Дель Туфо.

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Стефани Н. Дель Туфо — доктор философии, доцент факультета образования и междисциплинарной аспирантской программы по нейронаукам в Университете Делавэра.

Её исследования сосредоточены на понимании нейрокогнитивных основ индивидуальных различий в обучении, языке и грамотности. Чтобы исследовать грамотность на протяжении всей жизни, доктор Дель Туфо изучает развитие мозга у детей посредством лонгитюдных исследований, мозг зрелого взрослого человека и мозг стареющего человека.

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И объяснила: когда вы читаете, мозг распознает формы букв, сопоставляет их со звуками речи, связывает эти звуки со значением, а затем объединяет эти значения в слова, предложения, весь текст. В тексте есть визуальные структуры, такие как знаки препинания, абзацы или выделенные жирным шрифтом слова, чтобы облегчить понимание. Вы можете читать в своем собственном темпе.

В то же время слушание – требует, чтобы мозг работал в темпе говорящего. Поскольку речь мимолетна, слушатели должны полагаться на когнитивные процессы, в том числе на память, чтобы закрепить то, что они только что услышали.

Специалист отметила, что речь – это также поток, а не четко разделенные слова. Когда кто-то говорит, звуки соединяются в процессе, называемом коартикуляцией. Это требует от мозга слушателя быстрого определения границ между словами и соединения звуков со значениями. Помимо идентификации самих слов, мозг слушателя также должен обращать внимание на тон, личность говорящего и контекст, чтобы понять его значение.

Что на самом деле сложнее — чтение или слушание?

Вопреки тому, что может показаться, слушание может быть даже сложнее, чем чтение, особенно когда материал сложный или незнакомый, отметила Стефани Дель Туфо.

По мнению исследовательницы, в случае художественной литературы большого различия нет, но более сложные тексты, такие как книги нехудожественной литературы или эссе, легче понять при чтении.

«Чтение позволяет свободно перемещаться по тексту, перечитывать отдельные фрагменты или отмечать важные моменты, чтобы вернуться к ним позже. Слушатель, который испытывает трудности с пониманием конкретного фрагмента, должен сделать паузу и перемотать текст, что менее точно, чем просмотр страницы, и может нарушить плавность прослушивания, затрудняя понимание», — обратила внимание исследователь.

Не без значения остается тот факт, что люди обычно слушают аудиокниги во время выполнения других действий, что также может влиять на степень понимания текста.

По словам ученой, чтение по-прежнему важно, даже если есть возможность слушать книги. Каждый вид деятельности предлагает что-то своё, и они не взаимозаменяемы.

“Лучший способ учиться — не относиться к книгам и аудиозаписям как к одному и тому же, а понимать, как работают оба материала, и использовать их вместе, чтобы лучше понимать мир”, — подчеркнула она.

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