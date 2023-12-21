Учёные нашли в генах современных людей следы древней "призрачной популяции"

Опубликовано: 21.12.2023 10:42 , Обновлено: 21.12.2023

Учёные генетики Калифорнийского университета опубликовали статью в научном журнале Science Advances, в которой поделились результатами исследования генома современных людей. Оказалось, что там присутствуют следы популяции, до сих пор неизвестной исследователям.

Используя статистические методы для оценки вероятности притока генов в результате скрещивания, профессора Арун Дурвасула и Санкарараман получили 405 геномов из четырех западноафриканских популяций.

Затем они выделили последовательности, которые, вероятно, произошли от древних родственников, и сравнили их с генами неандертальцев и денисовцев, придя к выводу, что рассматриваемая ДНК произошла от неизвестной группы архаичных людей.

“Похоже, они оказали довольно существенное влияние на геномы современных людей, которых мы изучали. На их долю приходится от 2 до 19% генетической родословной”, - написал профессор Санкарараман.

Считается, что “призрачная популяция” людей появилась в Африке около полумиллиона лет назад. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, генетики заявили, что наличие генетического материала может выявить какого-то неизвестного предка Homo sapiens.

Учёные заявили, что предки современных западноафриканцев скрещивались с неоткрытым архаичным человеком десятки тысяч лет назад, как это было в случае между европейским Homo sapiens и неандертальцами.

Профессор Шрирам Санкарараман, специалист по вычислительной биологии, возглавлявший исследование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, заявил, что “у всех западноафриканцев, на которых мы смотрели, есть предки из этой неизвестной архаичной популяции”.

По его словам, когда-то по Земле бродило множество различных видов рода Homo, каждый из которых сильно отличался от другого. “Часто, когда их пути случайно пересекались, они спаривались. Об этом мы знаем из-за присутствия генов неандертальцев у многих современных европейцев”, - рассказал профессор, сообщило издание Daily Express.

Из четырех изученных групп населения две были выходцами из Нигерии и по одной из Сьерра-Леоне и Гамбии. Хотя результаты ещё далеки от окончательных, оптимистичные оценки исследования предполагают, что “призрачная популяция” отделилась от предков неандертальцев и современных людей между 360 000 и миллионом лет назад.

Группа, насчитывавшая, возможно, 20 000 человек, затем скрещивалась с предками современных западноафриканцев где-то до рубежа в 124 000 лет назад.

Аналогичным образом, коренные австралийцы — полинезийцы и меланезийцы — несут гены денисовцев, другой группы архаичных людей. Денисовцы называли своим домом территорию, охватывавшую Азию в период нижнего и среднего Палеолита, хотя они исчезли около 50 000 лет назад.

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