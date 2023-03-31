Ученые опубликовали запись, как «кричат» растения

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Опубликовано: 31.03.2023 13:37 , Обновлено: 17.08.2023

Ученые из Израили смогли записать «крики» растений. Оказывается, из-за обезвоживания или обрезания стеблей они издают звуки, сравнимые по громкости с нормальным человеческим разговором, пишет EurekAlert.

Почему их обычно не слышат люди? Дело в том, что частота этих шумов слишком высока для нашего слуха. Но эти звуки, вероятно, могут слышать насекомые, другие млекопитающие и, возможно, другие растения.

Исследователи использовали микрофоны для записи здоровых и подверженных стрессу растений помидоров и табака, сначала в звукоизолированной акустической камере, а затем в более шумной теплице. Они подвергали растения стрессу двумя способами: не поливали их в течение нескольких дней и обрезали стебли. После записи растений исследователи обучили алгоритм машинного обучения различать растения без стресса, испытывающие жажду и срезанные растения.

Оказалось, звуки, издаваемые растениями, похожи на хлопки или щелчки на частоте, слишком высокой для того, чтобы люди могли ее разобрать, и обнаруживаются в радиусе более метра (3,3 фута). Неподверженные стрессу растения совсем не шумят; они «просто тусуются, тихо занимаясь своими растительными делами», пишет Sciencealert.

Стрессовые же растения намного шумнее. Они издают в среднем до 40 щелчков в час в зависимости от вида. А лишенные воды растения начинают больше щелкать, прежде чем покажут видимые признаки обезвоживания, усиливающиеся по мере того, как растение становится более сухим, прежде чем стихать, когда растение увядает.

Алгоритм смог различать эти звуки, а также виды растений, которые их издавали. И это не только помидоры и табак. Команда протестировала множество растений и обнаружила, что производство звука — довольно распространенная деятельность растений. Исследователи записали шумы пшеницы, кукурузы, винограда, кактуса и белокрылки.

Точный механизм этих шумов неясен, но исследователи предполагают, что это может быть связано с образованием и разрывом пузырьков воздуха в сосудистой системе растения — процесс, называемый кавитацией.

Авторы отметили, что звукозаписи растений можно использовать в сельскохозяйственных ирригационных системах для контроля состояния гидратации сельскохозяйственных культур и более эффективного распределения воды.