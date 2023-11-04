Ученые нашли под Землей гигантские куски другой планеты

Опубликовано: 04.11.2023 17:07 , Обновлено: 04.11.2023

Ученые во многом сходятся во мнении, что древняя планета, вероятно, врезалась в Землю во время ее формирования миллиарды лет назад, выбросив обломки, которые слились в Луну, украшающую наше ночное небо сегодня. Эта теория, получившая название гипотезы гигантского столкновения, объясняет многие фундаментальные особенности Луны и Земли.

Но одна вопиющая загадка, лежащая в основе этой гипотезы, сохранилась: что случилось с той планетой? Прямые доказательства ее существования оставались неуловимыми. В Солнечной системе не было обнаружено никаких оставшихся фрагментов планеты. И многие ученые предполагали, что любой мусор, оставленный Тейей на Земле, был смешан в огненном котле недр нашей планеты.

Однако новая теория предполагает, что остатки древней планеты остаются частично нетронутыми, погребенными под нашими ногами. Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, расплавленные тектонические плиты Тейи могли проникнуть в мантию Земли после удара, в результате чего части материала древней планеты оказались над ядром Земли примерно на 2900 километров ниже поверхности.

Если теория верна, это не только предоставило бы дополнительные детали для подтверждения гипотезы о гигантском ударе, но и ответило бы на давний вопрос геофизиков. Они уже знали, что существуют два массивных, отчетливых сгустка, которые находятся глубоко внутри Земли. Массы, называемые крупными низкоскоростными провинциями, или LLVPS, были впервые обнаружены в 1980—х годах. Один находится под Африкой, а другой - под Тихим океаном.

Эти участки имеют ширину в тысячи километров и, вероятно, более насыщены железом по сравнению с окружающей мантией, что выделяет их при измерении сейсмическими радарами. Но происхождение этих сгустков, каждый из которых больше Луны, остается загадкой для ученых.

Но для доктора Цянь Юаня, геофизика и постдокторанта Калифорнийского технологического института и ведущего автора нового исследования, его понимание LLVPS навсегда изменилось, когда он посетил семинар 2019 года в Университете штата Аризона, своей альма-матер, на котором была изложена гипотеза гигантского удара.

Именно тогда он узнал новые подробности о Тейе, таинственном снаряде, который, предположительно, поразил Землю миллиарды лет назад. И, как опытный геофизик, он знал об этих таинственных участках, скрытых в мантии Земли.

По его словам, у Юаня был момент озарения. Он сразу же начал изучать научные исследования, пытаясь понять, не предполагал ли кто-нибудь еще, что пластинки могут быть фрагментами Тейи. Но никто этого не сделал. Первоначально, по словам Юаня, он только рассказал своему консультанту о своей теории. “Я боялся обращаться к другим людям, потому что боялся, что другие подумают, что я слишком сумасшедший”, - сказал Юань.