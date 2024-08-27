Телескоп Уэбба обнаружил 6 полузвезд-полупланет. Это как?

Опубликовано: 27.08.2024 14:30 , Обновлено: 27.08.2024

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb) обнаружил шесть странных миров размером с планеты, которые сформировались подобно звездам, и самый маленький из них, возможно, строит свою собственную миниатюрную солнечную систему.

Астрономы заявили, что шесть открытых миров имеют массу в 5-15 раз больше Юпитера, и одного из них, возможно, даже зарождается миниатюрная солнечная система. Однако остальные признаки выдают в них планеты, а не звёзды.

Рэй Джаявардхана из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде и его коллеги обнаружили эти странные миры в звездном скоплении NGC 1333. Несмотря на то, что космические объекты размером с гигантские планеты, ни один из них не вращается вокруг звезды, что указывает на то, что они, вероятно, образовались в результате сжатия облаков пыли и газа. Таким же образом рождаются звезды, подобные нашему Солнцу.

Подобные объекты, которые формируются как звезды, но недостаточно массивны, чтобы поддерживать ядерный синтез водорода, называются коричневыми карликами или “неудавшимися звездами”.

“В некотором смысле, самое поразительное - это то, чего мы не нашли, - заявил Джаявардхана. - Мы не обнаружили ничего с массой менее пяти масс Юпитера, несмотря на то, что у нас хватало чувствительности, чтобы сделать это”.

Это может указывать на то, что коричневые карлики не могут образовываться при меньших массах, а это означает, что это самые маленькие объекты, которые формируются подобно звездам.

На основе своих наблюдений исследователи определили, что коричневые карлики составляют около 10% объектов в NGC 1333. Это намного больше, чем давали прогноз модели звездообразования. Это может означать, что там могут происходить какие-то дополнительные процессы, такие как турбулентность, которые приводят к образованию подобных “блуждающих миров”.

Один из коричневых карликов особенно необычен – вокруг него есть кольцо пыли, точно такое же, как то, из которого образовались планеты в нашей Солнечной системе. При массе около пяти масс Юпитера это самый маленький мир с таким кольцом, который когда-либо был замечен, и это может означать начало странной, уменьшенной планетной системы вокруг неудавшейся звезды.

“В миниатюрном мире вокруг одного из этих объектов вы бы увидели [коричневого карлика], светящегося в основном в инфракрасном диапазоне – это было бы очень красноватое свечение, – и через сотни миллионов лет оно бы исчезло”, - пояснил Джаявардхана.

Когда коричневый карлик исчезнет, все планеты, которые могут образоваться вокруг него, подвергнутся глубокой заморозке, и вся система погрузится во тьму, так что это малообещающие миры для поиска жизни.