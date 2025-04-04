«Такого никогда не видели» - В NASA показали красочное разрушение планеты, судьбу которой может повторить Земля

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Опубликовано: 04.04.2025 16:35 , Обновлено: 04.04.2025

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало красочное фото планетарной туманности Улитка, полученное с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра", космического телескопа "Хаббл", а также телескопов VISTA и GALEX Европейской южной обсерватории. На снимке, как утверждают учёные, показан красочный конец жизни белого карлика и, возможно, планеты, судьбу которой, как они полагают, может повторить и наша Земля.

Опубликованный 4 марта 2025 года снимок - это, по сути, составное фото, обработанное учёными после получения кадров одного и того же участка Вселенной, снятой различными телескопами и космическими обсерваториями. В центре кадра - потенциально разрушительный белый карлик, который, как полагают учёные, могли уничтожить планету.

Такого никогда не видели раньше, отметил автор научной статьи на портале Space.com Роберт З. Перлман. Более того, если это изображение действительно показывает последствия разрушения планеты её центральной звездой, оно могло бы объяснить загадочный рентгеновский сигнал, который астрономы регистрируют от туманности Улитка уже более четырех десятилетий.

[info_b]Туманность Улитка в том виде, в котором она существует сегодня, является поздней стадией звезды, которая сбросила свои внешние слои газа и оставила после себя меньший, более тусклый уголек звезды, известной как белый карлик. Телескопы обнаружили высокоэнергетические рентгеновские лучи, исходящие от этой звезды, названной WD 2226-210. Нюанс заключается в том, что белые карлики обычно не испускают таких сильных рентгеновских лучей.[/info_b]

“Мы думаем, что этот рентгеновский сигнал может быть от планетарного мусора, притянутого к белому карлику, как похоронный звон от планеты, которая была уничтожена белым карликом в туманности Улитка. Возможно, мы наконец нашли причину тайны, которая не давала нам покоя более 40 лет”, - рассказал Сандино Эстрада-Дорадо из Национального автономного университета Мексики, ведущий автор нового исследования туманности.

Что случилось с планетой?

Ранее астрономы определили, что планета размером с Нептун находится на очень близкой орбите вокруг белого карлика. Группа исследователей во главе с Эстрада-Дорадо обнаружила, что еще ближе к звезде могла быть планета, похожая на Юпитер.

Эта планета могла сначала находиться чуть дальше от белого карлика, но затем была притянута внутрь за счёт гравитации других планет в системе. Когда она приблизилась достаточно близко, гравитация звезды частично или полностью разорвала планету, полагают исследователи.

“Загадочный сигнал, который мы наблюдаем, может быть вызван падением обломков разрушенной планеты на поверхность белого карлика и их нагреванием до свечения в рентгеновских лучах”, — пояснил Мартин Герреро из Института астрофизики Андалусии в Испании, соавтор исследования.

По его словам, если это предположение подтвердится, это будет первый известный учёным случай уничтожения планеты центральной звездой в планетарной туманности.

Как это связано с нашим Солнцем?

Учёные предположили, что по такому же сценарию когда-то могут развиваться события и в Солнечной системе. Примерно через 5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает своё топливо и начнёт расширяться, возможно, полностью поглотив Землю, выказали свои предположения исследователи.

“Важно найти больше таких планетных систем белых карликов, потому что они могут рассказать нам о выживании или разрушении планет вокруг таких звезд, как Солнце, по мере их старения”, — пояснил необходимость дальнейших исследований ещё одни соавтор работы Хесус Тоала из Национального автономного университета Мексики.