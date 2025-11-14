США запустили и успешно посадили ракету-«монстра» New Glenn

Опубликовано: 14.11.2025 08:08 , Обновлено: 14.11.2025

На мысе Канаверал, штат Флорида, 13 ноября 2025 года произошло историческое событие. Громадная орбитальная ракета New Glenn успешно взлетела и доставила на орбиту космические аппараты-близнецы NASA под названиями Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Разгонная многоразовая ступень ракеты успешно села на барже «Джаклин» в Атлантическом океане.

Таким образом, New Glenn компании Blue Origin Джефа Безоса стала второй в истории после ракет SpaceX Илона Маска, которые могут взлетать и возвращаться обратно. При этом New Glenn обладает поистине громадными размерами.

«Сегодня мы добились полного успеха в миссии, и я очень горжусь командой», — сказал Дэйв Лимп, генеральный директор Blue Origin. — Никогда еще в истории ракета-носитель такого размера не совершала посадку со второй попытки. Это только начало, поскольку мы быстро увеличиваем частоту полетов и продолжаем предоставлять услуги нашим клиентам».

Тем временем космические аппараты ESCAPADE начнут свое путешествие к Марсу, как только планеты вернутся к идеальному положению осенью 2026 года.

В миссии ESCAPADE будут использоваться два идентичных космических аппарата для исследования того, как солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Марса и как это взаимодействие влияет на выход атмосферы планеты.

Кроме вывода в космос космических аппаратов NASA, демонстрационный модуль Viasat HaloNet на борту второй ступени New Glenn успешно провел первое летное испытание службы ретрансляции телеметрических данных Viasat для проекта NASA Communications Services.

«Поздравляем Blue Origin, Rocket Lab, Калифорнийский университет в Беркли и всех наших партнеров с успешным запуском ESCAPADE, — заявил исполняющий обязанности администратора НАСА, госсекретарь Шон Даффи. — Эта гелиофизическая миссия поможет выяснить, как Марс превратился в пустынную планету и как солнечные вспышки влияют на поверхность Марса. Каждый запуск New Glenn предоставляет данные, которые будут необходимы при запуске MK-1 с помощью Artemis. Вся эта информация будет иметь решающее значение для поддержки будущих исследователей НАСА и бесценна, поскольку мы оцениваем, как воплотить в жизнь идею президента Трампа о нанесении звездно-полосатого флага на Марс».

В рамках программы New Glenn в производстве находится несколько ракет, а заказы поступают уже не первый год. Помимо NASA и Viasat, среди клиентов Amazon есть Project Kuiper, AST SpaceMobile и несколько телекоммуникационных провайдеров.

Ракета New Glenn с высотой около 98 метров и диаметром 7 метров принадлежит к классу тяжелых носителей, превосходя по габаритам Falcon Heavy (70 м в высоту), но уступая сверхтяжелой Starship (121 м). Её ключевая особенность — самый большой в своём классе обтекатель диаметром 7 метров, что вдвое просторнее обтекателя Falcon Heavy.