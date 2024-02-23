США официально вернулись на Луну

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Опубликовано: 23.02.2024 10:08 , Обновлено: 23.02.2024

Впервые за полвека, американский космический аппарат Odysseus (Одиссей) приземлился на поверхности Луны. На его борту установлены приборы, предназначенные для подготовки к предстоящей пилотируемой миссии НАСА на спутник Земли.

[inf]“Одиссей” стал первым космическим аппаратом, запущенным в Соединенных Штатах и совершившим посадку на поверхность Луны со времен миссии “Аполлон-17” в 1972 году.[/inf]

В ходе посадки возникли проблемы со связью, однако после их устранения диспетчеры подтвердили, что Odysseus находится в вертикальном положении и начинает отправлять данные.

“Прямо сейчас мы работаем над передачей первых изображений с поверхности Луны”, - сообщили в компании Intuitive Machines, которая разработала космический аппарат.

Были и другие проблемы. Прямо перед спуском Intuitive Machines, разработавшая лунный спускаемый аппарат Odysseus, сообщила, что важнейшие элементы навигационного оборудования корабля не работают.

К счастью, НАСА, которая является заказчиком миссии, установила га борту Odysseus экспериментальный прибор, который смог заменить неисправные.

Инженеры удаленно смогли обойти неисправности космического аппарата используя два лазера, которые являются частью навигационного доплеровского лидара НАСА. Во время спуска и посадки спускаемого аппарата лидар точно определил скорость и расстояние до поверхности Луны.

Миссия спускаемого аппарата “Одиссей” была запланирована для оценки лунной среды на южном полюсе Луны в преддверии возвращения туда миссии уже с экипажем в конце 2026 года.

Частный космический аппарат на службе НАСА

“Одиссей” относится к классу лунных посадочных модулей Nova-C, разработанных Intuitive Machines. Эти космические аппараты были созданы для доставки небольших полезных грузов на поверхность Луны.

Intuitive Machines (IM) была одной из трех компаний, получивших в 2019 году заказы на доставку научных грузов НАСА на Луну. Лунный спускаемый аппарат IM-1, получивший название Odysseus, был запущен 15 февраля 2024 года, достиг лунной орбиты 21 февраля и приземлился на лунную поверхность 22 февраля. Это первый космический аппарат, использующий двигательную установку Methalox для перемещения между двумя небесными телами - Землей и Луной.

Второй спускаемый аппарат Nova-C с миссией IM-2 планируется запустить не ранее четвертого квартала 2024 года, а третий спускаемый аппарат Nova-C с миссией IM-3 запланирован на начало 2025 года. Все три спускаемых аппарата используют ракету-носитель Falcon 9 от SpaceX.