«Союз» зрелищно запустил в космос семена белорусских помидоров

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Опубликовано: 21.08.2025 12:17 , Обновлено: 21.08.2025

Поздним вечером в среду, 20 августа, с российского космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б". Она успешно и весьма зрелищно для сторонних наблюдателей вывела на орбиту Земли биоспутник "Бион-М" №2, на борту которого в числе разнообразных биологических материалов оказали и семена белорусских помидоров.

Семена белорусских помидоров запустили в космос в рамках научного эксперимента, в котором также принимают участие школьники из Беларуси и России. Его проводят в рамках соглашения, подписанного Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук с гимназией №1 белорусского Ивья, московской школой №1980 и школой №9 российского Минусинска.

Цель эксперимента - изучить, как повлияет на биологический материал высокий уровень космической радиации. Орбита спутника находится выше орбиты Международной космической станции (МКС) - на высоте 370-380 километров. Уровень радиации там, по данным Роскосмоса, на треть выше, чем на МКС. Данное исследование российские учёные рассматривают как первый шаг в подготовке людей к дальним космическим полётам.













Компанию белорусским помидорам на борту биоспутника составили не только другие растения, но и животные - 1,5 тысячи мух-дрозофил и 75 мышей. Провести на орбите им предстоит целый месяц, а от самого проекта, по словам вице-президента Российской академии наук Сергея Чернышева, ждут научных “прорывов мирового уровня”.

Между тем, сам вывод биологического спутника на орбиту оказался весьма зрелищным - от запуска со стартовой площадки, фотографиями которого поделился Роскосмос, до этапов отделения ступеней ракеты от корабля, за которыми пристально следили российские астрофотографы-любители.









На кадрах, которыми поделились подписчики профильного Telegram-канала AstroAlert, можно наблюдать яркий огненный шар в небе - сгорание второй ступени ракеты в верхних слоях атмосфер, а на видеокадрах проекта Starvisor, который организовал трансляцию из Челябинской области России, можно заметить слабое остаточное красное свечение после пролета ракеты. По словам специалистов, этот лёгкий след, оставшийся в небе по траектории движения ракеты - ионизированный кислород, как во время сияния на высотах выше 150-200 км.











