Сохранившиеся древние мозги и затерянный город. Собрали 11 главных археологических открытий 2024 года

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Опубликовано: 18.12.2024 14:26 , Обновлено: 18.12.2024

Каждый год ученые делают невероятные открытия, которые бросают новый свет на древние цивилизации и их достижения. В 2024 году мир археологии вновь поразил нас впечатляющими находками, среди которых сохранившиеся мозги древних людей и затерянные города, которые могли бы изменить наше представление о развитии общества.

Жуткие подробности о древних детских жертвоприношениях, карта затерянного города в Амазонии и разгадка тайны Стоунхенджа — вот лишь некоторые открытия этого 2024 года в истории человечества. Science News собрал 11 главных находок.

Мозги прошлого

Обнаружение человеческого мозга на месте археологических раскопок - явление более распространенное, чем вы думаете. В архиве собрано около 4400 древних мозгов, которые были найдены высушенными, замороженными или сохраненными иным способом. Возможно, такой удивительной прочностью мозг обязан своему химическому составу.

На фото выше - сохранившийся в естественных условиях человеческий мозг возрастом 1000 лет, извлеченный из бельгийского церковного двора, еще мягкий, влажный и окрашенный в оранжевый цвет оксидами железа.

Древние искусства и ремесла

Исследователи утверждают, что охотники-собиратели на северо-западе Патагонии, Аргентина, на протяжении 130 поколений нарисовали в пещере около 900 рисунков, вероятно, для передачи культурных знаний.

Самым древним наскальным искусством на американском континенте может быть набор наскальных рисунков в Аргентине, которые датируются примерно 8 200 годами. Это на несколько тысяч лет старше, чем другие наскальные рисунки в этом регионе. Около 900 рисунков в пещере под названием Cueva Huenul 1 - геометрические фигуры, а также фигуры людей и животных - возможно, помогли сохранить культурные знания разных поколений охотников-собирателей.

Стена пещеры в Патагонии покрыта изображениями нескольких больших фигур и форм, сделанных с помощью какого-то красного материала для рисования. Некоторые произведения искусства в этой пещере датируются уже 8 200 лет назад.

Наследие скотоводов

Этот череп, найденный в датском болоте со стрелой, пущенной в нос, датируется примерно 4600 годами ранее, в то время, когда прибывшие из Азии группы скотоводов изменили генетические профили датчан и других народов по всей Европе.

Скотоводы ямной культуры, прибывшие из юго-западной Азии, переписали генетическую историю Европы, начиная примерно с 5 000 лет назад, согласно ДНК более чем 1 600 древних людей. Северные европейцы могут быть благодарны ямной родословной за более высокий рост и светлую кожу, а также за подверженность рассеянному склерозу. Восточные европейцы, в свою очередь, могли унаследовать вариант гена Yamnaya, связанный с болезнью Альцгеймера.

Египетская эргономика

Ряд каменных статуй на темном фоне, изображающих древнеегипетского писца.

Горбатясь над свитками, древнеегипетские писцы испытывали трудности. Скелеты 30 писцов, захороненных в комплексе пирамид Абусир, демонстрируют признаки артрита и других повреждений, вызванных плохой осанкой.

Высокопоставленный сановник Нефер (изображенный со своей женой в статуях) был писцом в древнем Абусире, Египет. На его скелете и скелетах других писцов видны следы профессионального износа.

Шотландский центральный камень Стоунхенджа

Загадочный Алтарный камень в центре Стоунхенджа, вероятно, прибыл из Шотландии. Ранее считалось, что он имеет валлийское происхождение, как и другие блоки Стоунхенджа, но этот камень полностью соответствует минеральному составу Оркадской котловины, шотландского горного образования.

На схеме расположения камней в Стоунхендже зеленым цветом выделено центральное место Алтарного камня и полукруглое расположение голубых камней.

Возраст и химический состав двух фрагментов Алтарного камня (зеленые) точно соответствуют шотландской горной породе, известной как Оркадская котловина. Это удивительно, потому что многие другие камни (синие) вокруг Алтарного камня имеют валлийские корни.

Страшный, ужасный, нехороший, очень плохой день Помпеи

Печально известный апокалипсис в Помпеях оказался хуже, чем предполагалось. Когда в 79 году н. э. произошло извержение Везувия, оно не только залило близлежащие города смертельно горячим газом, пеплом и камнем, но и вызвало смертоносные землетрясения, показало исследование рухнувших зданий и раздавленных скелетов.

Переломы этого скелета позволяют предположить, что человек был раздавлен домом, в котором он укрывался, когда в 79 г. н. э. произошло извержение Везувия. Взрыв, вероятно, вызвал землетрясения, которые разрушили дом.

Разоблачение жертвоприношений майя

Детские жертвы в погребальной камере майя на полуострове Юкатан были мальчиками, как показала ДНК, что опровергает теорию о том, что женщин приносили там в жертву в ритуалах плодородия. Мальчики, принесенные в жертву между 500 и 900 гг. н. э., могли быть убиты, чтобы умиротворить бога дождя.

Изображение древней стоянки майя Чичен-Ица

Братья-близнецы и другие родственные мальчики были ритуально принесены в жертву в Чичен-Ице (храм на территории древнего поселения майя, на фото).

Затерянный город

Лазерное сканирование позволило обнаружить самый ранний и самый большой из известных городских комплексов в Амазонии . Под деревьями в долине Упано в Эквадоре лежат тысячи курганов, которые когда-то были домами и общественными местами, а также остатки дорог и ферм. Город был заселен примерно с 500 г. до н. э. по 1500 г. н. э. и показывает, насколько развитыми были амазонские цивилизации задолго до европейского завоевания.

Лазерное сканирование горной местности в Эквадоре показывает квадратные отпечатки старых строений и линии, которые когда-то были улицами

Алфавит затерянной цивилизации

В редком случае продуктивного прокручивания социальных сетей исследователь определил часть алфавита затерянной цивилизации на фотографии выгравированного шифера, опубликованной в соцсети X.

Найденная в Испании плита относится к цивилизации Тартессос, исчезнувшей в V веке до н. э. Система письма связана с финикийским алфавитом, сформировавшим латинскую, испанскую и английскую письменность.

Анализ древней плиты обнаружил выгравированные буквы (выделены зеленым цветом), намекающие на то, что мастера из испанской культуры Тартессос начертали на плите алфавит. Исследователи планируют изучить другие фрагменты шифера в надежде найти недостающие буквы.

Доказательство, что сельское хозяйство не было неизбежностью

Группа охотников-собирателей каменного века, известная как иберомавританцы, на протяжении тысячелетий питалась преимущественно вегетарианской пищей из диких растений. При этом они никогда не выращивали эти растения в качестве сельскохозяйственных культур, как показал анализ человеческих костей и зубов возрастом около 15 000 лет из пещеры в Марокко. Эти выводы опровергают традиционную идею о том, что растительная диета в конечном итоге привела человека к выращиванию собственной пищи.

Вид на ландшафт изнутри пещеры в Марокко, которую раскапывают археологи. На переднем плане видны траншеи, за ними - несколько деревьев и склон холма с растительностью.

Анализ человеческих останков, найденных в этой марокканской пещере, позволяет предположить, что некоторые охотники-собиратели позднего каменного века питались преимущественно растительной пищей. Но они никогда не одомашнивали растения, говорят исследователи.

Жители острова Пасхи не были причиной «экоцида»?

Вопреки распространенному мнению, ранние полинезийские поселенцы острова Рапа-Нуи (он же остров Пасхи), возможно, не пережили демографический бум, который уничтожил их цивилизацию и окружающую среду острова.

Наземные исследования и спутниковые данные указывают на то, что полинезийцы, прибывшие на остров около 800 лет назад, создали скромную систему земледелия и поддерживали стабильное население численностью менее 4 000 человек до прибытия европейцев 300 лет назад.

Ряд знаменитых каменных статуй острова Пасхи обращен вглубь острова, спиной к океану.

Знаменитые каменные статуи острова Рапа-Нуи наблюдали за населением, пик которого мог составить около 3900 человек - слишком мало, чтобы спровоцировать предполагаемую ранее экологическую катастрофу (“экоцид”), говорится в исследовании.