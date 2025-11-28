Российская программа МКС под угрозой? На Байконуре повреждён стартовый комплекс

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Опубликовано: 28.11.2025 07:45 , Обновлено: 28.11.2025

Российский космодром Байконур 27 ноября лишился главной стартовой площадки, с которого запускают ракеты типа "Союз". Именно на этих ракетах Россия запускает пилотируемые миссии на Международную космическую станцию (МСК).

Стартовая площадка №31 была повреждена во время вчерашнего запуска корабля “Союз МС-28”, который доставил на орбиту участников космической экспедиции МКС-74. В составе экипажа - российский командир Сергей Кудь-Сверчков и два бортинженера - россиянин Сергей Микаев и американец Кристофер Уилльямс.

В Роскосмосе, который традиционно вёл прямую трансляцию запуска, отчитались, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний, и в скором времени корабль успешно пристыковался к Международной космической станции, а экипаж взошёл на борт станции в хорошем самочувствии.

Однако специалисты, наблюдавшие за стартом ракеты заметили неладное. Всё указывало на то, что при старте “Союза МС-28” обрушился один из ключевых элементов инфраструктуры стартовой площадки — выдвижная кабина обслуживания, которую специалисты между собой называют “балконом”.

















По данным портала ixbt.com, после старта ракеты в газоотводном лотке под столом оказалась массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно. По предварительным данным, ракета при старте выбила выдвижную кабину, которая перед стартом подводится к ракете для подготовки оборудования. Непосредственно перед запуском её убирают в защищённую нишу, но, как полагают некоторые эксперты, на этот раз кабина оказалась не зафиксирована в защищённом положении. В этом случае её могло вырвать потоком реактивных газов, что и объясняет, как конструкция оказалась в котловане.

По мнению некоторых экспертов, это серьёзная авария, которая способна поставить под угрозу всю российскую программу МКС, поскольку запускать пилотируемые космические корабли больше попросту неоткуда.

Впрочем, в самом Роскосмосе убеждены, что всё не так серьёзно. Сам инцидент в госкорпорации даже аварией называть не стали.

“Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса”, - отчитались в Роскосмосе.

Там подчеркнули, что у них в резерве есть “все необходимые элементы” для устранения повреждений, и заверили, что ремонт будет выполнен “в ближайшее время”.