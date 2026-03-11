Роскосмос пообещал начать освоение Венеры

Опубликовано: 11.03.2026 08:39 , Обновлено: 11.03.2026

Российская госкорпорация "Роскосмос" совместно с Российской академией наук планирует заняться освоением Венеры в рамках национального проекта по развитию космической деятельности. Об этом на днях заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

В интервью российскому журналу «Разведчик» Мантуров заявил, что в планах российских учёных - сделать Венеру первой планетой дальнего космоса, за освоение которой они возьмутся сразу после исследования Луны.

Именно лунной миссией пока усиленно занимаются российские учёные вместе с партнерами. В ближайшем будущем на поверхность Луны планируется доставить российскую атомную энергетическую установку малой мощности, которая в перспективе должна будет обеспечивать электричеством будущую Международную научную лунную станцию (МНЛС), которую Россия планирует построить совместно с Китаем. Завершить этот амбициозный проект обещают к 2036 году.

Потом эту же технологию Россия рассчитывает применять и для освоении дальнего космоса. Выбор первой планеты на этом пути Мантурова объяснил тем, что в этом направлении Россия начала двигаться уже давно.

“Нашей стране ещё в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении”, — пояснил вице-премьер.

Кстати, запустить собственный проект по изучению второй планеты от Солнца “Венера-Д” (“Долгоживущая”) Россия рассчитывала ещё 2016 году. Однако из-за ограниченного финансирования этой сферы, переориентации Роскосмоса на программу исследования Марса, а затем и неудачи с межпланетной станцией «Фобос-Грунт» в 2011 году, реализацию проекта отложили.

Теперь его вновь включили в национальный проект «Космос». Планируется, что в рамках него эскизное проектирование автоматической межпланетной станции для комплексного изучения Венеры начнётся уже в 2026 году, а запуск предварительно намечен на 2036 год.

Отметим, что Россия - не единственная страна, положившая глаз на Венеру. Различные космические миссии (правда, главным образом исследовательского характера - для изучению атмосферы этой планеты, максимум - взятия образцов) на период до 2030 года запланированы у США, Китая, Индии и Европейского космического агентства.