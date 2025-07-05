Американская астронавтка поделилась редкими кадрами синего джета

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Опубликовано: 05.07.2025 07:19 , Обновлено: 12.08.2025

Редкий снимок удалось сделать на днях с Международной космической станции (МКС). В объектив камеры попал гигантский синий джет - особый вид кратковременных световых явлений (КСЯ). Их также называют "молнией наоборот" - электрический разряд, возникающий в атмосфере над грозовым облаком не опускается вниз, а поднимается вверх, доходя до нижних слоёв ионосферы (на высоте 80–90 км над поверхностью Земли).

Удачный снимок сделала американская астронавтка Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Николь Айерс, находящаяся четвёртый месяц на борту МКС в составе семьдесят третьей долговременной экспедиция.

“Просто. Ух ты. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я поймала этот спрайт,” - написала астронавтка на своей страничке в Instagram, сопроводив впечатляющим фото.

По её словам, запечатлеть это достаточно редкое кратковременное световое явление удалось, пролетая над Мексикой.

Как пояснил австралийский фотограф-натуралист, астрофотограф Джей Джей Рао (JJ Rao), сделать снимок спрайтов достаточно непросто, поскольку они происходят действительно молниеносно.

“Это похоже на молнию, но в обратном направлении, они очень быстрые и появляются случайным образом, потому что мы не знаем, как они возникают”, - пояснил специалист.

Фото: Николь Айерс, NASA

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Синие джеты - один из редких видов высотных разрядов в атмосфере, которые бьют вверх от верхней кромки грозового облака в стратосферу. Разряд возникает между облаком и воздухом и имеет преимущественно синий цвет. Они зарождаются ближе к земле, чем другие высотные разряды, стартуют от верхней части грозового облака и распространяются со скоростью около 100 км/с. С увеличением высоты они постепенно расширяются, а интенсивность их свечения постепенно уменьшается.

Гигантские джеты могут доходить до нижних слоёв ионосферы (80–90 км), верхнего слоя атмосферы планеты, то есть фактически достигать космоса. Такие разряды встречаются достаточно редко и отличаются от обычного джета горизонтальным размером: на высоте более 50 км джет резко увеличивается, разряд из стримерного переходит в диффузный, а в спектре разряда появляется красное свечение, которое ожно заметить и на снимках Николь Айерс.[/info_b]