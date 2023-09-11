Первый и последний раз в жизни – Как белорусам понаблюдать за кометой Нисимура с 12 по 17 сентября?

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Опубликовано: 11.09.2023 08:16 , Обновлено: 11.09.2023

С 12 по 17 сентября у жителей Земли есть по-настоящему уникальная возможность - понаблюдать за недавно открытой кометой Нисимура. Если упустить этот шанс, другого в этой жизни уже не представится - в следующий раз Нисимура сблизится с Землей только в 2460 году и только в том случае, если благополучно переживёт опасное сближение с Солнцем. По словам астрономов, начиная с 11 сентября увидеть комету на звездном небе с Земли можно будет без помощи телескопов. Когда самое удачное время для наблюдений в Беларуси?

Наблюдать за Нисимурой могут лишь жители Северного полушария. Следовательно, белорусам повезло, и если до вы сих пор не вооружились биноклями или телескопами и не наблюдали за Нисимурой, на этой неделе остается последний шанс в жизни почувствовать себя причастным к этому историческому астрономическому событию.

Как пояснили авторы тнлеграм-канала Надвор’е, комету C/2023 P1 в ближайшие семь дней можно увидеть на предрассветном небе. Комета поднимается в 03:40 по Минскому времени и наблюдать за ней можно примерно до 05:00, на высоте 6 градусов над северо-восточной частью горизонта.

“В течение часа ее можно найти в бинокль или любительский телескоп. Комета перемещается на фоне созвездия Лев, текущий блеск около +4,1 звездной величины”, - пояснили авторы телеграм-канала. Впрочем, западные астрономы утверждают, что увидеть комету в конце недели, когда она достигнет максимальной яркости, можно даже невооруженным глазом.

[info_b]Комету C/2023 PI назвали в честь японского астрофотографа Хидео Нисимуры, который впервые поймал её в объектив своей камеры 11 августа. По расчетам ученых, 17 сентября комета приблизится к Солнцу на максимальное расстояние и окажется всего в 43 млн километров от Земли. Ученые не исключают, что такого сближения с Солнцем комета может и не выдержать, следовательно, нынешний год станет по-настоящему единственным шансом понаблюдать за ней с Земли, прежде чем она превратится в звездную пыль.

Ученые пока не озвучили окончательные данные по размерам Нисимуры. По расчетам профессора Брэда Гибсона, озвученным в интервью британскому изданию Independent, диаметр кометы может достигать 1,5 - 3 километров. Ученые предположили, что именно Нисимура может быть причиной ежегодного метеорного потока, известного под названием Сигма-Гидриды, который ежегодно можно наблюдать на Земле в декабре.[/info_b]

Траекторию движения кометы точно рассчитали: ученые утверждают, что опасности для Земли она не представляет, так что нам остается лишь с удовольствием наблюдать за редким космическим шоу.

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За кометой наблюдают с начала сентября - профессиональные астрофотографы вооружились своими камерами и уже активно делятся первыми фантастическими кадрами этого уникального звездного зрелища в социальных сетях. Вот некоторые из них.

Фото: Michael Jäger

Фото: Instagram astrofalls

Фото: Petr Horalek

Фото: Михаэль Егер

Фото: Марун Хабиб

Фото: Facebook / Stonehenge Dronescapes