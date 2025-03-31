Первая попытка частной компании запустить космическую ракету с территории Европы закончилась взрывом на 44 секунде

🎥 Видео

Опубликовано: 31.03.2025 09:26 , Обновлено: 31.03.2025

Впервые частная компания предприняла попытку вывести на орбиту спутник с помощью ракеты, запущенной с территории континентальной Европы. К сожалению владельцев немецкого стартапа Isar Aerospace, который выступал организатором запуска, попытка закончилась провалом - ракета продержалась в воздухе не больше 44 секунд и рухнула, взорвавшись при падении.

Первое испытание орбитальной ракеты Spectrum частной немецкой аэрокосмической компании Isar Aerospace проводилось в Норвегии, на острове Андёйя. Видео с испытательной площадки компания выложила в соцсетях. На них видно, как ракета поднимается вверх со стартовой площадки и, пролетев около 30 секунд, начала наклоняться, перевернулась и в итоге рухнула на землю, вызвав мощный взрыв.

[info_b]Spectrum представляет собой двухступенчатую ракету длиной 28 метров. Её специально разработали для вывода на орбиту малых и средних спутников.[/info_b]

Генеральный директор и соучредитель компании Isar Даниэль Метцлер, несмотря на очевидно неудачный запуск, назвал испытание “большим успехом” и признался, что “первый испытательный полет оправдал все ожидания” руководства компании и достиг поставленных целей.