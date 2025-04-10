«Перепробовал все доступные инструменты» - OpenAI подала в суд на Илона Маска

Опубликовано: 10.04.2025 10:54 , Обновлено: 10.04.2025

Некоммерческая организация OpenAI, подарившая миру ChatGPT и запустившая революцию в области искусственного интеллекта (ИИ), подала встречный иск против американского миллиардера Илона Маска. Компания обвинила скандального предпринимателя в "систематических преследованиях" и попросила федерального судью оградить её от любых "дальнейших незаконных и несправедливых шагов", предпринимаемых в отношении OpenAI.

Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман совместно основали OpenAI в 2015 году, но миллиардер решил выйти из неё ещё до того, как компания ворвалась в мир технологий со своим революционным ChatGPT. Недавно Маск, который в 2023 году основал собственную фирму по разработке искусственного интеллекта xAI, предпринял попытки помешать создателям ChatGPT перевести свои разработки в коммерческую плоскость, что и привело компании к текущему судебному разбирательству.

Как пояснило агентство Reuters, все претензии Илона Маска нацелены на то, чтобы не позволить OpenAI реструктуризировать компанию и превратить её в коммерческую организацию. Сделать это OpenAI должна к 31 декабря 2025 года, иначе она может потерять контракт на общую сумму в 40 млрд долларов. Такую крупную сделку компания закрыла 31 марта этого года.

По сути, это стало крупнейшей в истории инвестиций в частные технологические компании сделкой. По данным PitchBook, это почти в три раза больше, чем самая большая сумма, ранее привлеченная частной технологической компанией.

По данным CB Insights, эта оценка ставит OpenAI в один ряд с самыми дорогостоящими компаниями мира, вклчюая SpaceX Илона Маска и ByteDance, материнскую компанию видеоплатформы TikTok. Основными инвесторами стали японский SoftBank (30 млрд долларов) и синдикат более мелких инвесторов, среди которых оказались в том числе такие игроки с громкими именами, как Microsoft,Coatue, Altimeter и Thrive.

Илон Маск, в свою очередь, подал иск в суд на OpenAI и лично её руководителя Альтмана, обвинив компанию в отходе от своей основополагающей миссии — разрабатывать ИИ на благо человечества, а не корпоративной прибыли. В OpenAI заявили, что с тех пор, как компания объявила о переходе на “коммерческие рельсы”, Маск не оставляет попыток воспрепятствовать развитию бизнеса.

“Посредством атак в прессе, вредоносных кампаний, транслируемых более чем 200 миллионам подписчиков Маска в контролируемой им социальной сети, предлогового требования корпоративных записей, преследующих судебных исков и фиктивной заявки на активы OpenAI, Маск перепробовал все доступные инструменты, чтобы нанести ущерб OpenAI”, — говорится в поданном в суд иске.

OpenAI потребовала от суда оградить её от от дальнейших атак Маска и “привлечь его к ответственности за ущерб, который он уже нанес”. Обе стороны планируют начать судебный процесс с участием присяжных весной следующего года.