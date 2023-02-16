Очень богатые люди могут быть глупее бедных — Исследование

Опубликовано: 16.02.2023 11:10 , Обновлено: 16.02.2023

Шведские ученые из Университета Линчепинга выяснили, что те люди, что зарабатывают больше всех, не обязательно самые умные. Исследование опубликовали в журнале «Европейский социологический обзор».

В нем приняли участие 59 тыс. человек. Эксперты проанализировали данные о заработной плате из государственных архивов Швеции и тесты на когнитивные способности, взятые у людей в 18-19 лет.

Они хотели выяснить, свидетельствует ли чрезвычайно высокая заработная плата об исключительном интеллекте.

Ученые обнаружили, что связь между заработной платой и когнитивными способностями была сильной для большинства людей с любым уровнем дохода, но выравнивалась примерно после 60 тыс. евро в год.

Исследование показало, что у 1% самых высокооплачиваемых работников показатели когнитивных способностей на самом деле были немного ниже, чем у тех, кто на один уровень заработной платы ниже них.

В целом ученые доказали, что те, кто получает чрезвычайно высокую заработную плату, не более умны, чем те, кто получает половину этой заработной платы, в то время как многие профессионалы, получающие высокую заработную плату, делают это без каких-либо доказательств связи с когнитивными способностями.