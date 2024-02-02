Nokia решила установить мобильную связь на Луне. Когда?

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Опубликовано: 02.02.2024 12:53 , Обновлено: 02.02.2024

Исследовательское подразделение компании Nokia, Nokia Bell Labs, стала одной из 14 организаций, недавно отобранных для участия в DARPA (Агентство перспективных исследовательских проектов правительства США в области обороны). Компании предстоит участвовать в программе, которая направлена на то, чтобы создать план того, как частные компании из различных отраслей промышленности могут объединиться для создания инфраструктуры постоянной базы на Луне, а также для создания там полноценной экономики.

Компания Nokia была выбрана для работы в сфере телекоммуникаций. По сути, ее миссия заключается в разработке способа подключения будущей лунной базы к самоподдерживающейся беспроводной сети, которая позволит космическим роботам IoT и астронавтам оставаться на связи.

Другие фирмы-участницы программы будут разрабатывать стратегии, касающиеся энергетики, транспорта, строительства и других ключевых элементов, которые могли бы способствовать созданию полноценной “лунной экономики”.

Выбор Nokia частично объясняется опытом компании, полученным в ходе подготовке к миссии по созданию “первой сотовой сети на Луне”, которая является частью инициативы НАСА “Переломный момент” (Tipping Point). В рамках миссии американские учёные решили развернуть сеть 4G во второй половине 2024 года. Таким образом они хотят доказать, что технология, основанная на 3GPP, может удовлетворить потребности в связи будущих лунных и марсианских миссий.

Кстати, участие Nokia Bell Labs в освоении космоса на самом деле имеет более давнюю историю, поскольку она обеспечивала системный анализ и инжиниринг для каждой космической программы США с экипажами от Mercury до Apollo.