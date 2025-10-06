Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование иммунитета человека

Опубликовано: 06.10.2025 12:56 , Обновлено: 06.10.2025

Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2025 год за их новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму.

“Их открытия заложили основу для новой области исследований и стимулировали разработку новых методов лечения, например, рака и аутоиммунных заболеваний”, - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Мощная иммунная система организма должна регулироваться, иначе она может атаковать наши собственные органы, вот главный вывод из научных работ удостоенных Нобелевки в 2025 году по медицине.

[inf]Иммунная система - это шедевр эволюции. Каждый день она защищает нас от тысяч различных вирусов, бактерий и других микробов, которые пытаются проникнуть в наш организм. Без функционирующей иммунной системы мы бы не выжили.[/inf]

Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за свои открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

Лауреаты Нобелевской премии выявили “охранников” иммунной системы - регуляторные Т-клетки, заложив тем самым основу для новой области исследований. Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые в настоящее время оцениваются в клинических испытаниях.

“Мы надеемся, что сможем лечить аутоиммунные заболевания, обеспечивать более эффективное лечение рака и предотвращать серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток”, - говорится в заявлении Нобелевского комитета.