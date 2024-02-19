"Нет способов им управлять" - В ESA объявили о скором падении двухтонного спутника на Землю

Опубликовано: 19.02.2024 15:37 , Обновлено: 19.02.2024

В ESA сообщили, что европейский спутник ERS-2, который стартовал с космодрома во французской Гвиане в 1995 году и который весит чуть более 2,2 тонны, 21 февраля рухнет на Землю. Но есть нюанс - точное место его крушения неизвестно.

По оценкам Европейского космического агенства (ESA), аппарат вернётся в атмосферу Земли в 11:14 по Гринвичу (13:14 по минскому времени) в среду (21 февраля). Хотя эксперты понятия не имеют, где он приземлится, в ESA утверждают, что риск того, что человек даже просто пострадает от космического мусора, составляет примерно один к 100 миллиардам.

Однако в ESA подсчитали, что существует уровень неопределенности при расчетах траектории падения спутника. Он обусловлен в первую очередь влиянием непредсказуемой солнечной активности, которая влияет на плотность атмосферы Земли и, следовательно, на сопротивление, испытываемое спутником”, - говорится в заявлении.

Известно, что ERS-2 снова войдет в атмосферу Земли и сгорит, как только его высота снизится примерно до 80 км. На этой высоте, утверждают европейские учёные, он распадется на фрагменты, подавляющее большинство из которых сгорит в атмосфере. Однако некоторые фрагменты могут достичь поверхности Земли, где они, “скорее всего, упадут в океан”, пообещали в ESA, не назвав точное место падения.

ESA заявило, что “очень внимательно” следит за спутником вместе с международными партнерами и регулярно публикует обновления на специальной веб-странице.

Спутник ERS-2 был запущен 21 апреля 1995 года на Гвианском космическом центре ESA близ Куру, Французская Гвиана. Его целью было изучение земной поверхности, океанов и полярных шапок.

Космический зонд проработал 15 лет и только в 2011 году агенство объявило о завершении миссии. После этого теперь уже космический мусор летал вокруг Земли без дела. После того, как маневры по сходу с орбиты израсходовали оставшееся топливо спутника, специалисты наземного управления начали снижать его высоту примерно с 785 км до 573 км.

С тех пор ERS-2 находится в периоде “распада орбиты” – это означает, что он постепенно приближается к Земле по мере своего обращения вокруг планеты. “Больше нет никакого способа активно управлять движением спутника с земли во время его спуска”, - признались в Европейском космическом агентстве.