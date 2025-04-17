Не выпускайте Кракена! Учёные впервые сняли в глубине океана гигантского кальмара

🎥 Видео

Опубликовано: 17.04.2025 08:17 , Обновлено: 17.04.2025

Учёным впервые удалось снять на видео до сих пор неуловимого гигантского кальмара Mesonychoteuthis hamiltoni в его естественной среде обитания. Видеозаписью поделились исследователи из Института океана имени Шмидта и она тут же разлетелась по соцсетям.

Впервые о существовании Mesonychoteuthis hamiltoni учёные заявили почти 100 лет, но до сих пор получить доказательства этого обитателя морских глубин не удавалось. Помог учёным дистанционно управляемый аппарат SuBastian, развернутый во время экспедиции исследовательского судна института Falkor (too) в марте этого года. Кадры были сняты на глубине порядка 600 метров.

Считается, что Mesonychoteuthis hamiltoni является настоящим гигантом в мире кальмаров. По словам учёных, он может вырастать до 7 метров в длину, а его вес достигать 500 килограммов. Это делает его самым тяжелым беспозвоночным на планете, а пользователи соцсетей не удержались от напрашивающейся аналогии с легендарным Кракеном из голливудской серии приключенческих фильмов “Пираты Карибского моря”.

Впрочем, особь, попавшая в объектив камеры учёных, совсем молодая и потому куда менее впечатляющая своими размерами. По подсчётам учёных, длина молодого кальмара составляет порядка 30 сантиметров.

Некоторые независимые учёные, не принимавшие участия в научной экспедиции, изучив видео, подтвердили, что на кадрах, действительно, неуловимый Mesonychoteuthis hamiltoni. Как пояснили доктор Аарон Эванс и доктор Кэт Болстад, доцент Оклендского технологического университета Новой Зеландии, этот вид принадлежит к семейству стеклянных кальмаров.

“Это не совсем взрослая особь. Она ещё не полностью сформировалась. Ей еще предстоит долго расти. Но это уже и не детеныш. Так что это очень интересный образец для исследования. Для нас увидеть такого рода особь среднего размера между только вылупившимся детенышем и взрослой особью действительно волнительно, потому что это дает нам возможность заполнить некоторые из недостающих частей головоломки в истории жизни этого очень загадочного животного”, - пояснил Эванс.

Кроме того, в январе команда на борту предыдущей экспедиции Falkor (too) в Южном океане около Антарктиды сделала снимки ледникового стеклянного кальмара, которого никогда ранее не видели живым в его среде обитания.