Не учли пару миллиардов? Финский учёный призвал пересчитать население Земли. Так сколько на самом деле на планете людей?

Опубликовано: 23.03.2025 11:39 , Обновлено: 23.03.2025

На самом деле, учёные никогда не знали точное количество людей на Земле. Однако для расчета использовались различные методики с использованием, в том числе, и косвенных данных. По большинству оценок, численность населения Земли составляет около 8,2 млрд человек.

Однако Джозиас Ланг-Риттер, научный сотрудник Университета Аалто в Финляндии и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, заявил, что эти оценки могут значительно недооценивать сельские районы. Речь может идти о том, что социологи недосчитались пары миллиардов людей.

“Мы были удивлены, обнаружив, что фактическая численность населения, проживающего в сельской местности, намного выше, чем показывают глобальные демографические данные. В зависимости от набора данных, численность сельского населения за исследуемый период была занижена на 53-84%”, - утверждает Ланг-Риттер в заявлении для прессы.

“Результаты поразительны, поскольку эти наборы данных использовались в тысячах исследований и широко используются для принятия решений, однако их точность систематически не оценивалась”, - подчеркнул исследователь.

Имея опыт работы в области управления водными ресурсами, Ланг-Риттер проанализировала данные о населении, собранные в ходе реализации проектов строительства плотин в сельской местности — а точнее, 300 таких проектов в 35 странах. Эти данные были собраны в период с 1975 по 2010 годы. С их помощью учёный получил объем информации для сравнения с другими данными о численности населения в тех же районах, рассчитанными такими организациями, как WorldPop, GWP, GRUMP, Landscape и GHS-POP.

Финский исследователь пояснил, почему обратился именно к этим цифрам. “При строительстве плотин затопляются большие территории, и людей приходится переселять, - сказал Ланг-Риттер в заявлении для прессы. - Переселенное население обычно учитывается именно потому, что компании, занимающиеся строительством плотин, выплачивают компенсации пострадавшим. В отличие от глобальных наборов данных о населении, такие отчеты о воздействии на местах предоставляют всеобъемлющие данные о населении на местах, которые не зависят от административных границ”.

Однако исследование финского ученого убедило не всех. Стюарт Гител-Бастен (Stuart Gietel-Basten) из Гонконгского университета науки и технологии заявил New Scientist, что, хотя увеличение инвестиций в сбор данных о сельском населении было бы полезным, идея о том, что на Земле может проживать на несколько миллиардов больше людей, чем мы думали, крайне маловероятна.

“Если мы действительно недооцениваем такую огромную сумму, то это сенсационная новость, которая противоречит тысячам других наборов данных за все годы”, - всё-таки признал учёный.

При попытке подсчитать такое огромное население, несколько сотен или, может быть, даже тысяч человек могут оказаться небольшим расхождением. Но несколько миллионов или даже миллиардов перевернут наше представление о популяции человека на Земле. В любом случае, ученым потребуется немного больше доказательств и исследований, прежде чем переосмысливать десятилетия возможно “неправильных” подсчётов.