Не рычали? Учёные из Китая открыли как звучали динозавры на самом деле

Опубликовано: 26.07.2025 08:03 , Обновлено: 26.07.2025

Группа исследователей из Китайской академии наук объявила, что после обнаружения почти целого скелета нового вида динозавров на северо-востоке Китая определила, как на самом деле звучали голоса динозавров.

Речь идёт о двуногом травоядном животном длиной 72 сантиметра, которое было названо Пулаозавром Цинлуном в честь Пулао, крошечного дракона из китайской мифологии, который, как гласит легенда, громко кричал.

Вопреки тому, что все могут увидеть в фантастических фильмах о динозаврах, те, вероятно, не рычали. По мнению китайских учёных, они, скорее всего, щебетали как птицы.

Благодаря хорошо сохранившимся останкам нового динозавра, учёные смогли изучить структуры в его гортани. А в кишечнике даже были различимы некоторые остатки того, что могло быть последней пищей.

Исследователи сообщили, что листовидные хрящевые структуры в гортани очень похожи на современные птичьи, что позволяет предположить, что пулаозавр мог общаться с помощью сложных звуковых сигналов.

“Необходимо провести повторный анализ голоса динозавров, не относящихся к виду птиц, чтобы оценить точность идентификации среди отобранных образцов”, - [link href=“https://doi.org/10.7717/peerj.19664” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] уточнили [/link] исследователи в научном издании doi.org.

К сожалению, не стоит ожидать, что в ближайшее время можно будет послушать репродукцию голоса. “Из-за сжатия нижней челюсти пулаозавра не точная ширина неизвестна, поэтому акустические расчеты пулаозавра провести невозможно”, - уточнили исследователи.

Остатки гортани динозавров встречается крайне редко – фактически, это всего лишь второй случай, когда что-то подобное было обнаружено. Другой экземпляр принадлежал совсем другому типу динозавров: бронированному анкилозавру, известному как пинакозавр.

При этом между этими двумя примерами около 90 миллионов лет эволюции. А значит, что такое строение гортани могло быть широко распространено среди динозавров.