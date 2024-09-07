NASA запустило в космос солнечный парус. Как его увидеть в небе?

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Опубликовано: 08.09.2024 00:01 , Обновлено: 08.09.2024

В NASA пообещали, что в эти выходные по ночному небу должен пролететь ультрасовременный космический аппарат ACS3, приводимый в движение солнечным светом, и зрители на Земле смогут увидеть захватывающее зрелище.

Поскольку ACS3 вращается вокруг Земли на высоте от 500 до 600 километров, блестящий парус позволяет легко обнаружить его - не потребуется телескоп или специальный бинокль

Инженеры NASA решили протестировать передовую технологию системы солнечных парусов из композитных материалов в поисках путей снижения стоимости будущих космических полетов.













“Время поднимать паруса!” - такое сообщение в четверг NASA опубликовало в X, ранее называвшемся Twitter. “Наша система солнечных парусов движется вокруг Земли, медленно вращаясь, как и ожидалось, в то время как команда миссии оценивает ее подъем и движение”, - сообщили в агентстве.

Подобно тому, как парусник движется под действием ветра, парус ACS3 должен двигаться под давлением солнечного света. Когда легкие частицы ударяются о его поверхность, они должны передать импульс и ускоряют космический аппарат.

Тяга может быть небольшой, но она может быть эффективной во время длительных полетов.

На самом деле, Японское космическое агентство Jaxa первым опробовало солнечный парус в 2010 году. Теперь NASA надеется протестировать экспериментальную технологию с помощью легкой и прочной стрелы, поддерживающей парус. Стрела устанавливается с помощью CubeSat, миниатюрного спутника в форме коробки весом около 1 килограмма.

Длина развернутого паруса с одной стороны составляет около 9 метров. Он должен быть таким большим, чтобы увеличить солнечное давление и эффективно генерировать тягу.

При создании ACS3 использовали гибкие композитные материалы, которые сделали его легче, что может помочь в таких миссиях, как сближение с астероидом, для которых требуется двигатель малой тяги.

Как увидеть солнечный парус в небе?

NASA даже запустило функцию в своем приложении, которая поможет вам узнать, где искать. Приложение можно бесплатно загрузить на устройства Apple и Android.

Пользователи могут включать уведомления о появлении предупреждений, когда парус виден с их местоположения.

Агентство призвало людей делиться фотографиями космического аппарата в Интернете, используя хэштег #SpotTheSail.