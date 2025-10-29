NASA впервые испытало «бесшумный» сверхзвуковой самолёт

Опубликовано: 29.10.2025 19:52 , Обновлено: 29.10.2025

Американское космическое агентство (NASA) впервые запустило экспериментальный самолёт X-59 QueSST. Сверхзвуковой, но практически бесшумный самолёт, разработанный NASA и построенный компанией Lockheed Martin, совершил свой первый испытательный полёт над пустыней в Южной Калифорнии.

Главная цель эксперимента — создать летательный аппарат, способный преодолевать звуковой барьер с минимальным уровнем шума. X-59 длиной 30 метров и с размахом крыльев 9 метров специально разработан для значительного снижения взрывного звукового удара, обычно возникающего при достижении скорости звука. Согласно задумке разработчиков, шум должен быть снижен до приглушённого «звукового щелчка», не громче хлопанья автомобильной двери.

«X-59 успешно совершил свой первый полёт сегодня утром», — заявила во вторник представительница Lockheed Martin Кэндис Рассел, назвав мероприятие «важной вехой в истории авиации».

Самолёт, оснащённый единственным двигателем, набрал скорость в 370 км/ч и поднялся на высоту 3660 метров. Полёт провёл главный лётчик-испытатель NASA в проекте X-59 Нильс Ларсон, который был единственным членом экипажа на борту. Самолёт сопровождал разведывательный самолёт NASA.

Полёт начался со взлёта из аэропорта Палмдейл и через час завершился посадкой на авиабазе Эдвардс.

Разработка и эксплуатация самолёта обошлись недёшево. С 2018 года NASA выплатило Lockheed Martin более 518 миллионов долларов.