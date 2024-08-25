NASA решило оставить на МКС застрявших там астронавтов до февраля 2025 года

Опубликовано: 25.08.2024 08:00 , Обновлено: 24.08.2024

Американское космическое агентство Nasa объявило 24 августа, что два застрявших на МКС астронавта вернутся на землю только в феврале следующего года на корабле Dragon компании SpaceX, где для Суниты "Суни" Уильямс и Барри "Бутча" Уилмора будет выделено два места.

Представители космического агентства заявили, что увидели “слишком много неопределенности”, чтобы астронавты могли вернуться на корабле Boeing Starliner, доставившем их на космическую станцию, но у которого возникли утечки и отказали некоторые из двигателей.

Объявление было сделано после субботнего “совещания на уровне агентства”, в котором принял участие Билл Нельсон, глава агентства.

“NASA решило, что Бутч и Суни вернутся с экипажем [SpaceX] Crew-9 в феврале следующего года, а Starliner вернется без экипажа, - уточнил Нельсон на пресс-конференции в субботу - Я хочу, чтобы вы знали, что компания Boeing очень усердно работала с NASA, чтобы получить необходимые данные для принятия этого решения. Мы хотим глубже разобраться в первопричинах и изменениях конструкции, чтобы Boeing Starliner стал важной частью гарантированного доступа экипажа к МКС”.

Билл Нельсон уточнил, что космический полет сопряжен с риском, даже самый безопасный и рутинный, а “испытательный полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным”.

Уильямс и Уилмор, два астронавта-ветерана, прибыли на МКС 6 июня в рамках важного испытания Starliner. Однако запланированная восьмидневная миссия превратилась для Уильямса и Уилмора в многомесячную задержку после того, как у корабля, произведенного в компании Boeing, возникли технические проблемы, среди которых был и отказ двигателей управления.

Четыре из пяти отказавших двигателей космического корабля затем заработали, сообщило агентство Associated Press, добавляя, что двигатели имеют решающее значение для того, чтобы космический корабль мог оторваться от МКС после расстыковки и для поддержания капсулы в надлежащем положении при сходе с орбиты.

“Тестирование подтвердило, что 27 из 28 двигателей RCS исправны и вернулись к полной работоспособности”, - сообщил ты компании. Однако для NASA это уже было недостаточно.

Поясняя принятое решение вернуть Starliner на землю в сентябре без экипажа, Стив Стич, руководитель программы коммерческих экипажей NASA, рассказал в субботу: “Суть в том, что в отношении возвращения Starliner было слишком много неопределенности в прогнозировании работы двигателей”.

По словам Даны Вайгель, руководителя программы NASA на МКС, Уильямс и Уилмор все оставшееся время будут заниматься техническим обслуживанием станции, а также другими исследовательскими обязанностями.

“Они выполнят исследовательскую и грузовую миссию SpaceX 31”, - сказал Вайгель в субботу, имея в виду коммерческую миссию по доставке грузов на МКС.