NASA объявило о новых планах на Луну. SpaceX Маска может остаться не у дел?

Опубликовано: 22.10.2025 10:25 , Обновлено: 22.10.2025

Американское космическое агентство NASA спровоцировало настоящую космическую драму с участием частных компаний, производящих космические корабли. Речь идёт о миссии «Артемида-3», в рамках которой США хотят высадить людей на Луну раньше, чем это сделает Китай.

До сих пор у всех на устах было одно название — SpaceX. Именно это детище Илона Маска получило контракт на создание лунного посадочного модуля для миссии еще в 2021 году. Но, как выяснилось, NASA не намерено держать все яйца в одной корзине.

Исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи прямо заявил в эфире Fox News: «Я сейчас открываю доступ к этому контракту другим компаниям. Нас ждёт космическая гонка, в которой американские компании будут соревноваться за право первыми отправить нас на Луну». Он, впрочем, назвал SpaceX «выдающейся компанией», но тут же добавил, что другие компании, включая Blue Origin, «активно работают над получением технологического и контрактного преимущества».

Сразу 4 конкурента сразятся за право лететь на Луну

В первую очередь, все взгляды устремлены на частную компанию Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. Но в списке потенциальных претендентов значатся такие титаны, как Boeing и Lockheed Martin. План у NASA амбициозный: Даффи заявил, что агентство надеется выполнить миссию «в течение полутора-двух лет».

Главная цель — возвращение человечества на спутник Земли. Астронавты должны снова погулять по лунной поверхности и провести научные эксперименты. В итоге на спутнике должна появиться база для долгосрочного пребывания учёных.

Впрочем, за этим стоит не только научный интерес. Господин Даффи прямо связал это с соревнованием с Китаем, отметив: «Мы участвуем в гонке с Китаем, поэтому нам нужны лучшие компании… Конкуренция и инновации являются ключом к нашему доминированию в космосе».

А что же Илон Маск?

Основатель SpaceX на своей платформе X ёмко парировал: «Blue Origin никогда не выводила полезную нагрузку на орбиту, не говоря уже о Луне». И, стоит признать, в его словах есть резон. SpaceX уже давно и успешно запускает ракеты, в то время как её основной конкурент только подбирается к орбите.

У SpaceX уже есть наработки — их лунный модуль Starship HLS находится в стадии разработки. Правда, и здесь не всё гладко: NASA намекает на задержки в сроках реализации проекта.

Не стоит забывать и про громкий разрыв Маска и президента США Трампа, которые разругались на глазах у всего мира из-за закона о бюджете.

А у Blue Origin, между тем, есть свой амбициозный ответ — Blue Moon Mk1 и пилотируемая версия Mk2. Ожидается, что первый испытательный полет Blue Moon Mk1 состоится в 2026 году.

Что в итоге?

Получается интересная картина. С одной стороны, в лунной гонке, объявленной NASA, может участвовать проверенная, но, возможно, слишком занятая другими проектами SpaceX. С другой — амбициозная Blue Origin, которая горит желанием доказать, что может предоставить надёжные технологии для полётов на Луну.