NASA назвало причину "таинственных" звуков на пристыкованном к МКС Boeing Starliner

Опубликовано: 03.09.2024 20:00 , Обновлено: 03.09.2024

NASA определило источник странных, "похожих на гидролокатор" звуков, доносящихся из Boeing Starliner, пристыкованного к МКС. На данный момент шумы прекратились.

Американское космическое агентство искало источник звуков с субботы, 31 августа, когда астронавт Бутч Уилмор, один из двух застрявших на МКС из-за неполадок на космическом челноке Boeing Starliner, сообщил по радиосвязи с Космическим центром Джонсона в Хьюстоне о “таинственном пульсирующем шуме”, исходящем из одного из динамиков космического корабля.

“У меня вопрос о Starliner. Из динамика доносится странный шум, и я не знаю, можно ли подключиться к Starliner… Я не знаю, что его вызывает”, - заявил он.

В заявлении, отправленном по электронной почте, пресс-секретарь НАСА сообщил DailyMail.com что причиной стала “настройка звука между космической станцией и Starliner”.

Проблема с настройкой звука может означать множество разных вещей, но отставной ученый NASA рассказал DailyMail.com что агенство, скорее всего, имеет в виду циклическую обратную связи сигнала.

“Возможно, электроника, которой оснащен корабль, просто произвела эффект пульсации при наличии обратной связи”, - сказал бывший планетарный физик NASA Филлип Мецгер, который ранее тестировал системы внутренней связи на Международной космической станции.

И Мецгер, и НАСА подтвердили, что эта проблема не должна затронуть ни одну из других систем Starliner, а также не должна представлять какой-либо угрозы безопасности или мешать функционированию космического аппарата. До заявления НАСА Мецгер обратился к X, бывшему Twitter, с предположением, что причиной звука могли быть электромагнитные помехи, или EMI.