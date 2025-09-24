NASA назвала даты возвращения человечества на орбиту Луны

Опубликовано: 24.09.2025 19:35 , Обновлено: 24.09.2025

Американское космическое агенство NASA обьявило, что отправит астронавтов на орбиту Луны в промежутке с февраля по апрель 2026 года в рамках миссии "Артемида-2".

“Мы намерены выполнить свое обещание”, - заявила Лакиша Хокинс, высокопоставленный представитель NASA, на брифинге для прессы во вторник.

В состав экипажа, который, как ожидается, впервые за более чем полвека выйдет на орбиту Луны, входят три американских астронавта и один канадский.

Тем временем пошли последние месяцы обучения экипажа миссии. “Последние два с половиной года были потрясающим путешествием, и мы действительно видим свет в конце туннеля”, - сказал Рид Уайзман, командир команды астронавтов.

Ранее на этой неделе NASA объявило, что миссия может стартовать уже 5 февраля 2026 года. Однако во время пресс-конференции в среду Уайзман подчеркнул, что это тестовая дата и что фактическая дата запуска может варьироваться в зависимости от условий.

“Я знаю, что на этой неделе NASA заявило, что мы собираемся начать запуск в начале февраля, а мы просто не привязываемся к дате. Мы собираемся полететь, когда будет готова ракета, готова команда, и мы собираемся выполнить эту миссию в меру наших возможностей”, - пояснила он.

В планах NASA значится, что миссия продлится 10 дней, а космический корабль с экипажем облетит Луну на 6-й день.

“Больше всего я думаю о гонке, в которой мы участвуем, - это эстафета. Знаете, есть поговорка: “Если хочешь идти быстро, иди один”. Если хочешь идти далеко, иди вместе”, - сказал пилот миссии Гловер. - И мы идем вместе, и успех нашей миссии зависит от того, что мы передадим “Артемиде III” отправную точку, которая позволит нашей стране и нашим партнерам вернуться на поверхность Луны”.

Напомним, что Китай разрабатывает свою лунную программу, согласно которой полет тайконавтов на спутник земли намечен на 2030 или более поздний год.

На “Артемиде-2” полетят астронавты: