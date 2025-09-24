NASA назвала даты возвращения человечества на орбиту Луны
Американское космическое агенство NASA обьявило, что отправит астронавтов на орбиту Луны в промежутке с февраля по апрель 2026 года в рамках миссии "Артемида-2".
“Мы намерены выполнить свое обещание”, - заявила Лакиша Хокинс, высокопоставленный представитель NASA, на брифинге для прессы во вторник.
В состав экипажа, который, как ожидается, впервые за более чем полвека выйдет на орбиту Луны, входят три американских астронавта и один канадский.
Тем временем пошли последние месяцы обучения экипажа миссии. “Последние два с половиной года были потрясающим путешествием, и мы действительно видим свет в конце туннеля”, - сказал Рид Уайзман, командир команды астронавтов.
Ранее на этой неделе NASA объявило, что миссия может стартовать уже 5 февраля 2026 года. Однако во время пресс-конференции в среду Уайзман подчеркнул, что это тестовая дата и что фактическая дата запуска может варьироваться в зависимости от условий.
“Я знаю, что на этой неделе NASA заявило, что мы собираемся начать запуск в начале февраля, а мы просто не привязываемся к дате. Мы собираемся полететь, когда будет готова ракета, готова команда, и мы собираемся выполнить эту миссию в меру наших возможностей”, - пояснила он.
В планах NASA значится, что миссия продлится 10 дней, а космический корабль с экипажем облетит Луну на 6-й день.
“Больше всего я думаю о гонке, в которой мы участвуем, - это эстафета. Знаете, есть поговорка: “Если хочешь идти быстро, иди один”. Если хочешь идти далеко, иди вместе”, - сказал пилот миссии Гловер. - И мы идем вместе, и успех нашей миссии зависит от того, что мы передадим “Артемиде III” отправную точку, которая позволит нашей стране и нашим партнерам вернуться на поверхность Луны”.
Напомним, что Китай разрабатывает свою лунную программу, согласно которой полет тайконавтов на спутник земли намечен на 2030 или более поздний год.
На “Артемиде-2” полетят астронавты:
- Рид Уайзман, командир миссии, который в последний раз летал на российской ракете “Союз” на Международную космическую станцию в 2014 году;
- Виктор Гловер, пилот, который летал в космос в 2020 году на МКС SpaceX;
- Кристина Кох, специалист миссии, которая летала на МКС “Союз” в 2019 году;
- Канадский астронавт Джереми Хансен, еще один специалист миссии, который впервые полетит в космос.