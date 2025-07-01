На раскопках Заславского замка археологи нашли таинственный подземный ход

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Опубликовано: 01.07.2025 09:54 , Обновлено: 01.07.2025

На раскопках на территории Заславского замка археологи нашли таинственный подземный ход. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Института истории НАН Беларуси и поделились первыми кадрами с места археологических работ, которые уже месяц как ведутся сотрудниками института при поддержке Минского облисполкома и Заславского горисполкома.

По мнению археологов, обнаруженный ими лаз может быть вероятным входом в подземный ход, сообщили в Институте истории НАН Беларуси.

















О его существовании руководитель археологических работ, старший научный сотрудник Института истории НАН Иван Спирин заявлял ещё до начала работ. Этот подземный ход упоминался в старых архивных документах, хотя его назначение оставалось неясным. Туннель длиной около 24 метров, шириной 80 сантиметров и высотой чуть больше метра, по мнению учёных, мог быть частью дренажной системы Заславского замка, а мог и служить тайным лазом, связывающим разные части замкового комплекса.

“Заславль — один из старейших бастионных замков Беларуси. Он был построен во второй половине XVI века. Здесь находилась каменная брама. Таких со­оружений, даже в виде руин, в стране сохранилось немного”, — рассказывал Спирин в интервью порталу sb.by ранее в этом месяце.

[info_b]В настоящее время от самого Заславского замка сохранилась только Спасо-Преображенская церковь, руины замковой брамы, валы и рвы замка. [/info_b]

Для того, чтобы подобраться к месту предполагаемого тайного хода, о существовании которого рассказывали и местные жители, исследователям пришлось сначала расчистить проезд к браме XVI века и начать снимать землю слой за слоем, вручную, без применения строительной техники. Планируется, что раскопки продлятся до конца июня, а после завершения полевых работ историки совместно с представителями Министерства культуры и “Белреставрации” будут принимать решение о реставрации и возможной музеефикации объекта.