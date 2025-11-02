МКС отметила 25 лет. Где на Земле "Точка Немо", куда упадет станция размером с футбольное поле

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Опубликовано: 02.11.2025 21:41 , Обновлено: 02.11.2025

Представьте себе огромный научный комплекс размером с футбольное поле, который летит над Землей со скоростью 28 000 км/ч. Это Международная космическая станция (МКС) — на данный момент самый грандиозный проект человечества в космосе.

2 ноября 2025 года исполнилось ровно 25 лет с начала ее непрерывного обитания.

Исторический момент наступил 2 ноября 2000 года. После успешной стыковки корабля «Союз ТМ-31» с модулем «Звезда» первый долговременный экипаж в составе Уильяма Шепарда (NASA), Юрия Гидзенко и Сергея Крикалёва (Роскосмос) начал работу на станции.

Как подробно описал эксперт по космонавтике Михал Вацлавик: «В 10:21:03 по центральноевропейскому времени состоялась стыковка… Менее чем через час, в 11:23 по центральноевропейскому времени, были открыты люки между кораблем “Союз ТМ-31” и модулем “Звезда”. А ещё через 20 минут трио поднялось на борт МКС».

С того дня на МКС всегда кто-то есть. Сейчас на борту работает уже 74-я долговременная экспедиция.

Космический дом-рекордсмен

За четверть века МКС превратилась в невероятный комплекс:

Размеры: 109 метров в длину (по длине главной фермы и с размахом солнечных батарей).

109 метров в длину (по длине главной фермы и с размахом солнечных батарей). Вес: Более 440 тонн.

Более 440 тонн. Население: за 25 лет на станции побывали 291 человек из 26 стран.

Как выглядит МКС внутри: экскурсия

МКС — это еще и место рекордов. Российский космонавт Олег Кононенко является абсолютным рекордсменом по суммарному времени, проведенному в космосе — более 1111 дней в пяти полетах.

От стройки к науке

Астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, участвовавший в сборке станции, так описал свою работу: «Это как ремонтировать машину на скорости 100 миль в час».

После завершения строительства на первый план вышла наука. Астронавт Пегги Уитсон, рекордсменка среди женщин по времени пребывания на МКС (675 дней), подчеркивала: «МКС — это не только про выживание в космосе. Это про возможность проводить исследования, которые принесут пользу людям на Земле».

Что будет дальше?

Сейчас партнеры по проекту договорились работать на станции до 2030 года . В NASA заявили: «Мы обеспечим безопасное и ответственное завершение полета МКС в соответствии с нашими обязательствами перед международными партнерами».

Для управляемого сведения станции с орбиты будет использован специальный космический буксир. МКС завершит свой путь в Точке Немо — удаленном районе Тихого океана, где уже покоятся обломки многих космических аппаратов, включая станцию «Мир».

О Точке Немо: Это океанский полюс недоступности (приблизительно 48°52’ ю.ш., 123°23’ з.д.), наиболее удаленный от любой суши на планете. Он официально используется как «Кладбище космических кораблей».

Но это не конец космической эры. Как отметили в компании Axiom Space, которая планирует создать коммерческую станцию: «Мы готовимся к следующему этапу — созданию коммерческих орбитальных станций, которые продолжат наследие МКС».