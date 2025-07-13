Мечты о Марсе всё? Трамп предложил сократить финансирование NASA в 2 раза

Опубликовано: 13.07.2025 11:16 , Обновлено: 13.07.2025

Научное сообщество в США было потрясено новостью о том, что администрация президента Дональда Трампа намерена нанести сокрушительный удар по научному бюджету NASA (National Aeronautics and Space Administration — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). В своем бюджетном запросе на 2026 год, опубликованном в прошлом месяце, Белый дом объявил, что планирует сократить финансирование научного управления NASA более чем наполовину.

Это вызвало резкую критику со стороны научного сообщества, а также законодателей-республиканцев и демократов. Тем временем сотрудники NASA в конце прошлого месяца вышли на акцию протеста перед штаб-квартирой NASA, размахивая плакатами с надписью “Спасите NASA”.

“Скудный бюджет требует прекращения эксплуатации нескольких космических аппаратов, которые в настоящее время находятся на орбите Марса, включая зонд Mars Odyssey, который находится на орбите Красной планеты рекордные 24 года, и миссию MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), которая изучает атмосферу планеты уже более десяти лет”, — сообщило издание The Washington Post.

Решение также может привести к прекращению финансирования миссии Европейского космического агентства “Марс Экспресс”, которая была запущена в 2003 году.

Несмотря на свой преклонный возраст, все три миссии по-прежнему собирают ценные данные о планете и передают важные сообщения с марсоходов NASA, которые в настоящее время бороздят ее пересеченную поверхность.

Эксперты предупредили, что просто отказаться от них было бы огромной утратой. Даже запланированные полеты на поверхность Марса могут быть полностью отменены, включая флагманскую, но чрезвычайно дорогостоящую миссию NASA по возвращению образцов с Марса, которая уже вызвала бурные дискуссии вокруг ее огромного бюджета во времена администрации Байдена.

Наряду с почти всеми крупными научными миссиями NASA, внезапное прекращение деятельности агентства на орбите Марса может нанести сокрушительный удар по космической программе Соединенных Штатов в целом, нанеся огромную рану самим себе, что может нанести ущерб противникам.

“Это трагическая ошибка новой администрации”, — заявил в комментарии журналу Science ранее в этом году ученый из Юго-Западного исследовательского института и бывший научный руководитель NASA Алан Стерн.

Но пока не все потеряно. Предлагаемый Белым домом бюджет столкнулся с огромным сопротивлением в Конгрессе, причем члены обеих партий призывали к гораздо менее жесткому сокращению бюджета космического агентства.

Совсем недавно комитет Сената по ассигнованиям обнародовал встречное предложение, которое позволило бы сохранить существующий бюджет NASA в размере 24,9 миллиарда долларов в 2026 году.

На самом деле, администрация Трампа решила уделять приоритетное внимание полетам человека в космос, выделяя колоссальный 1 миллиард долларов на новые инвестиции в программы, ориентированные на высадку людей на Марсе.

Но, закрыв большинство крупных научных миссий, Белый дом может нанести серьезный ущерб и этим планам. Спутники на орбите могли бы помочь поддерживать связь с первыми космонавтами и новыми аппаратами на поверхности Красной планеты.

Кроме того, теперь, когда Трамп расстался со своим заклятым врагом Илоном Маском, который контролирует компанию SpaceX и обещает создать ракету Starship, которая может довезти астронавтов на Марс, администрация может столкнуться с серьезной проблемой при отправке первых людей на Красную планету.

Основные миссии по освоению Марса, осуществляемые разными странами

Исследование Марса стало одним из ключевых направлений космических программ ведущих стран мира.

“Марс - это следующая граница для человечества, и мы должны сделать все возможное, чтобы открыть путь для будущих поколений”, - заявил ранее глава NASA Билл Нельсон.

Следующее десятилетие обещает быть особенно насыщенным в исследовании Красной планеты, с планами нескольких стран по отправке даже пилотируемых миссий в 2030-2040 годах.

Вот основные текущие и планируемые миссии: