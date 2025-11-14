Лукашенко пообещал «неимоверные деньги» ученым за одно изобретение

Опубликовано: 14.11.2025 12:10 , Обновлено: 14.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 ноября, что белорусские учёные могут получить «неимоверные деньги» за разработку технологий для электромобилей. Соответствующее заявление он сделал, обсуждая перспективы развития экономики.

«Мы же машиностроительная страна»

Он подчеркнул стратегическую важность перехода на электротранспорт для всей экономики. «Электромобили. Уже сегодня все ринулись. Тоже кусок большой. Ну и экономику надо ж развивать. А без электрической энергии какая экономика? Мы же машиностроительная страна. Да и в сельском хозяйстве. Мы практически везде можем перевести наш транспорт в сельском хозяйстве, вообще по стране, на электричество», — заявил Лукашенко.

Особые надежды он возложил на учёных Национальной академии наук, которые ранее обещали создать отечественную электробатарею. Это позволило бы отказаться от зарубежных комплектующих.

«Вот это будет прорыв»

«Вот это будет прорыв. Вот пусть наши учёные покажут свою прыть. Получите неимоверные деньги за это. Тем более, это ж не новинка», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне непростой ситуации с первым белорусским электрокаром. Как ранее стало известно, завод «БЕЛДЖИ» отказался от серийного производства модели BELGEE eX50, которая позиционировалась как «первый белорусский электромобиль». Директор предприятия Геннадий Свидерский назвал запуск серии «слишком дорогим».

Планы и реальность

Вместо полноценного электромобиля предприятие сделало ставку на гибридный кроссовер BELGEE X80, создаваемый на базе китайского Geely Galaxy Starship 7.

Что касается электромобиля eX50, то ещё в апреле 2024 года Свидерский сообщал, что белорусы увидят его «не раньше чем через три года», то есть в 2027 году. Производство планировали наладить не с нуля, а на основе платформы китайского Geely Coolray прошлого поколения. На сегодняшний день в рамках опытно-промышленной партии было собрано всего пять таких электромобилей.

Что же касается собственных аккумуляторов, то и здесь о прорыве пока говорить рано. Ещё в 2023 году тогдашний глава НАН Владимир Гусаков называл конкретные сроки.

«Мы пытаемся отрабатывать свои технологии, элементы и предложения на базе натрий-графеновых аккумуляторов, накопителей. И это показывает неплохие результаты, но пока это стендовые испытания», — сказал председатель президиума Национальной академии наук.

На вопрос, когда ждать готовую к применению разработку, Владимир Гусаков ответил: «Президент сказал: к лету. Поэтому мы готовимся к этому».

Беларусь сможет озолотиться? Учёные сделали прорыв в разработке аккумуляторов. Что вместо лития?

Тем временем китайские автопроизводители, такие как BYD, JAC Motors, Chery, уже начали использовать натриевые батареи на своих некоторых городских моделях (например, JAC Yiwei, BYD Seagull). Они позиционируются как доступные решения для ежедневных поездок по городу с запасом хода около 250-300 км.

Также натриевые аккумуляторы хорошо подходят благодаря своей дешевизне по сравнению с литий-ионными для бюджетных городских электромобилей, электросамокатов, мотоциклов и стационарных систем накопления энергии (для домов и промышленности).