Космический зонд NASA остался невредим после входа в атмосферу Солнца и "позвонил" на Землю

Опубликовано: 27.12.2024 14:39 , Обновлено: 27.12.2024

Космический зонд Parker Solar Probe находится в безопасности и работает в штатном режиме после успешного самого близкого сближения из когда-либо созданных человеком объектов с Солнцем, сообщило NASA.

24 декабря аппарат пролетел всего в 6,1 млн км от поверхности Солнца, что по космическим меркам считается очень близко. Зонд фактически вошёл во внешнюю атмосферу Солнца – корону, чтобы помочь ученым узнать больше о ближайшей к Земле звезде.

Американское космическое агентство сообщило, что группа лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Мэриленде получила сигнал от зонда незадолго до полуночи в четверг, который означал, что аппарат выдержал испытание.

В NASA ожидают, что космический аппарат отправит подробные телеметрические данные о своем состоянии 1 января. Двигаясь со скоростью 692 000 к/ч, Parker Solar Probe выдерживал температуру до 982°C.

Солнечный зонд Parker был запущен в 2018 году и постепенно приближался к Солнцу, используя орбиту Венеры для гравитационного сближения с Солнцем.

“Это исследование Солнца вблизи позволяет Parker Solar Probe провести измерения, которые помогут ученым лучше понять, как материал в этой области нагревается до миллионов градусов, проследить происхождение солнечного ветра (непрерывного потока вещества, исходящего от Солнца) и выяснить, как энергетические частицы ускоряются до скорость, близкая к световой”, - рассказали в NASA.