Конкурент Маска построил в Британии сеть частных космодромов. Запуски уже в 2023 году

Опубликовано: 21.12.2022 23:12 , Обновлено: 21.12.2022

В Великобритании начнут производить космические запуски после того, как Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона получила лицензии на эксплуатацию своих космических аппаратов. Космический регулятор, Управление гражданской авиации (CAA) Великобритании, назвал это решение "важной вехой".

Исполнительный директор Virgin Orbit Дэн Харт считает что получение лицензий Virgin Orbit приблизило Великобританию на один шаг к первому запуску спутника с территории страны.

Virgin Orbit планирует запуск с космодрома Корнуолл в аэропорту Корнуолла Ньюки в ближайшие недели. Модифицированный Boeing 747 будет нести ракету и выпустит ее в запланированном пункте над Атлантическим океаном.

Миссия называется Start Me Up в честь рок-группы The Rolling Stones. А космопорт Корнуолл - один из семи космодромов, строящихся по всей Великобритании. Ожидается, что первый вертикальный космический запуск состоится в следующем году с космодрома Саксаворд на острове Унст на Шетландских островах.

Места расположения четырех других предлагаемых космодромов в Шотландии: полуостров А’Мойн в Сазерленде, Прествик в Южном Айршире, Кэмпбелтаун в Аргайле и Бьют, и Северный Уист на Внешних Гебридах. Еще один космодром был заложен в Лланбедре, Гвинедд, в Северном Уэльсе.

Правительство Великобритании надеется, что коммерческие космические запуски принесут экономике Великобритании 3,8 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия. Национальная космическая стратегия правительства Великобритании гласит, что страна станет первой в Европе, которая выведет спутники на орбиту в 2023 году и создаст устойчивый коммерческий рынок космических запусков.