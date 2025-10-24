Когда же стоматологи начнут выращивать зубы вместо имплантов? Учёные уже тестируют 3 метода

Опубликовано: 24.10.2025 08:37 , Обновлено: 24.10.2025

Представьте, что вместо того, чтобы сверлить челюсть и вкручивать в нее титановый штифт для импланта, врач просто «посадит» вам зародыш нового зуба. И через несколько месяцев у вас вырастет свой собственный, живой зуб — с корнем, эмалью и нервом. Ученые по всему миру включились в настоящую исследовательскую гонку, разрабатывая технологии выращивания зубов. Ведь на кону не только уважение научного мира, но и миллиарды долларов.

Мы собрали информацию об основных направлениях исследований. К сожалению, информации о каких-либо разработках или исследованиях в Беларуси нам не нашлось. Что ж, нам остаётся надеяться на зарубежных ученых-первопроходцев.

Наши кости умеют срастаться после переломов. А вот зубы — нет. Если постоянный зуб потерян, на его месте уже ничего не вырастет. Именно поэтому импланты и протезы стали золотым стандартом в стоматологии с древнейших времен. Но у них есть недостатки: они могут отторгаться, не имеют естественной «амортизации» и не чувствуют давления, как настоящие зубы.

Учёные понимают, что идеальная замена — это выращенный из ваших собственных клеток биологический зуб, который идеально приживется и будет ощущаться как родной. Способов достичь этого исследователи нашли несколько.

Лондон: зубы из гидрогеля

Одна из ведущих лабораторий в этой области находится в Королевском колледже Лондона. Профессор Ана Ангелова Вольпони и ее команда почти 20 лет бьются над задачей выращивания зубов.

Еще в 2013 году им удалось создать зуб, соединив клетки десны человека с клетками-«зародышами» зуба из эмбриона мыши. Эти клетки помещали в специальный каркас-носитель, который играет роль питательной среды.

Недавно ученые заявили, что совершили прорыв, заменив старый каркас из белка коллагена на новый — из гидрогеля. Это гелеобразный материал, который на 90% состоит из воды и гораздо лучше имитирует естественную среду ротовой полости. В такой среде клетки активнее «общаются» друг с другом и формируют зубные структуры всего за 8 дней.

Пока что главная задача — найти способ заменить мышиные эмбриональные клетки на взрослые человеческие. Если это удастся, у медиков будет два пути:

Вырастить зуб в лаборатории до определенной стадии и пересадить его в лунку, где он самостоятельно «дозреет». Вырастить зуб полностью «в пробирке» и затем имплантировать его хирургическим путем.

Япония: лекарство для роста зубов

Японские ученые из Университета Киото и больницы Китано в Осаке пошли другим, возможно, более фантастическим путем. Они не пытаются вырастить зуб в лаборатории, а стараются “мотивировать” организм вырастить его самостоятельно.

Учёные обнаружили, что ген USAG-1 подавляет рост новых зубов. Исследователи разработали специальное лекарство — моноклональное антитело, — которое блокирует действие этого гена. У мышей и хорьков (чьи зубы похожи на человеческие) после инъекции такого препарата вырастали новые зубы.

Год назад, в сентябре 2024 года, начались клинические испытания на людях. В них участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Если испытания докажут безопасность и эффективность, к 2030 году такое лекарство может появиться на рынке. Сначала его будут применять для людей с врожденным отсутствием зубов, но в будущем, возможно, его смогут использовать все.

США: уроки у свиней

А что, если заимствовать способность выращивать новые зубы на смену старым у животных? Этим и занялась команда профессора Памелы Елик из Университета Тафтса (США). Ее объект изучения — свиньи. Эти животные, в отличие от людей, могут сменить за жизнь 5-6 комплектов зубов.

Ученые взяли живые ткани зубов человека и свиньи, объединили их в лаборатории и пересадили в рот мини-пига. Через несколько месяцев у животного вырос зуб, очень похожий на человеческий, хоть и неидеальной формы.

Звучит как начало фильма ужасов. Но на самом деле это может стать прорывом в стоматологии. Цель этого исследования — не пересаживать людям свиные зубы (да и кто бы на такое согласился?), а понять механизм, который дал свиньям суперспособность регенерировать их. Возможно, расшифровав ее, можно будет «включить» эту программу в организме человека.

Что же в итоге?

Гонка за технологией выращивания зубов в самом разгаре. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Лондонский метод обещает создать идеальную копию зуба, японский — самый простой в применении (обычная инъекция), а американский пытается «обмануть» природу.

Ученые, как всегда, полны осторожного оптимизма, но быстрых успехов не обещают. Первые клинические применения таких технологий мы, в лучшем случае, сможем увидеть в ближайшие 5-10 лет. Но массовое применение может начаться куда позже.

В общем, есть большой шанс, что для следующего поколения человечества поход к стоматологу будет представлять собой не полный страха и боли процесс, а просто прививку, стимулирующую восстановление и рост новых зубов. Даёшь массовую стоматологическую вакцинацию!