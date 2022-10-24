Китайские ученые объявили, что приблизить к созданию искусственного Солнца

Опубликовано: 24.10.2022 09:15 , Обновлено: 29.04.2024

Китайские ученые заявили, что совершили огромный прорыв в своем стремлении создать искусственное Солнце. По их словам, они сделали "важный шаг" к запуску самоподдерживающегося ядерного синтеза, который позволил бы создавать "неограниченную чистую энергию".

Китайские ученые запустили свой термоядерный реактор Токамак HL-2M и теперь планируют увеличить температуру до 150 миллионов градусов, что примерно в десять раз горячее нашего Солнца.

По данным китайского государственного издания The Global Times, это позволит ученым проводить дальнейшие “революционные исследования”. Имитируя реакции, которые естественным образом происходят внутри Солнца, эксперты надеются, что смогут расширить его масштабы для коммерческого использования.

Установку называют “искусственным Солнцем”, потому что она имитирует реакцию ядерного синтеза, которая приводится в действие внутри настоящего Солнца. В нашей звезде в качестве топлива сгорают газы водород и дейтерий.

Считается, что искусственный термоядерный источник тепла и света потенциально может положить конец зависимости мира от ископаемого топлива и помочь обратить вспять глобальное потепление.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сообщила, что они смогли генерировать плазменный ток в более 1 миллиона ампер. Этого достаточно, чтобы обеспечить некоторые условия, необходимые для создания работающего реактора.

Эта разработка также ознаменовала собой новый рекорд по эксплуатации управляемого термоядерного устройства в Китае. По словам Чжуна Улю, заместителя директора Центра науки о термоядерном синтезе, на данный момент они сформировали самый серьезные мощности для эксперимента.

Китайские исследователи использовали новаторскую структуру и режим управления, которые позволили увеличить мощность плазменного тока более чем до 2,5 миллионов ампер. Это, в свою очередь, повысило температуру ионов плазмы, которая, как они надеются, достигнет колоссальных 150 миллионов градусов. Кстати, настоящее Солнце достигает температуры около 15 миллионов градусов в своем ядре.

Последнее достижение означает, что термоядерный реактор сможет в обычном режиме в дальнейшем работать с током более 1 миллиона ампер. Новаторское исследование означает, что человечество на один шаг приблизилось к тому, чтобы в будущем получать энергию от искусственного солнца.

Чжун Улю рассказал Global Times, что “основные компоненты устройства разработаны и изготовлены в Китае”.

“Это важное устройство для реализации стремительного развития термоядерной энергетики в Китае. Это также незаменимая платформа для Китая, чтобы осваивать технологии международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), одного из крупнейших проектов международного сотрудничества”, - рассказал учёный.