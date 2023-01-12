Китай запустил первый в мире поезд на водородной энергии

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Опубликовано: 12.01.2023 09:09 , Обновлено: 12.01.2023

Китай выпустил первый в мире экологичный поезд со встроенной системой водородной энергии. Об этом сообщило Fuel Cells Works.

По информации издания, состав из четырех скоростных поездов с максимальной скоростью 160 км/ч и встроенной системой водородной энергии способен проехать 600 километров на одной зарядке и может перевозить 1502 пассажира.

А водородная силовая установка отличается «большей надежностью и нулевым выбросом СО2 в атмосферу»

Поезд также имеет функции автоматического пробуждения, запуска/остановки и возврата в депо, а также интеллектуальные системы мониторинга, связь поезда с землей 5G и анализ биоданных для оптимальной безопасности.

Единая система под управлением искусственного интеллекта сможет непрерывно анализировать большие массивы данных, оценивая рабочее состояние всех поездов на маршрутах для обеспечения их безопасности.

Ожидается, что поезда с водородным двигателем станут основным игроком в будущем транспорта. При этом рынок оценивается в 34,7 миллиарда долларов к 2030 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 10,4% в период с 2031 по 2040 год и достигнет 87,3 миллиарда долларов к 2040 году.