Как выглядели "фабрики" неандертальцев 125 тыс. лет назад? Учёные сделали уникальное открытие

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Опубликовано: 07.07.2025 13:59 , Обновлено: 07.07.2025

Согласно новому исследованию, неандертальцы, жившие 125 000 лет назад, могли массово производить жир из животных костей в специальных "фабриках". Об этом свидетельствуют находки в регионе Ноймарк-Норд в центральной Германии, опубликованные в журнале Science Advances.

Исследование, проведенное по заказу Лейденского университета в Нидерландах, показало, что его использование бросает вызов устоявшимся представлениям о способностях неандертальцев.

«Это ещё одно доказательство того, что представление о неандертальцах как о глупых существах ошибочно», — заявил соавтор исследования профессор Уил Робрукс из Лейденского университета (Нидерланды).

Так, археологи обнаружили, что кости с малым количеством костного мозга были разбросаны по всей территории, тогда как богатые жиром образцы находились в группах — в местах, которые назвали “фабриками жира”. Этот процесс требовал тщательного планирования, специальных инструментов и подробных знаний о питании.

Исследователи полагают, что неандертальцы разбивали богатые костным мозгом кости на фрагменты каменными молотками, а затем кипятили их в течение нескольких часов, чтобы извлечь жир, который всплывает на поверхность и может быть снят после охлаждения.

Искусственный интеллект создал представление о том, как могла выглядеть фабрика по производству жира 125 000 лет назад

«Неандертальцы явно управляли ресурсами, тщательно планируя охоту, транспортировку туш и приготовление жира в специально отведенных для этого местах», — сообщил ведущий автор исследования доктор Лутц Киндлер.

Ранее самые древние свидетельства подобной переработки жира датировались лишь 28 000 лет назад — уже после исчезновения неандертальцев. Впрочем, находки в центральной Германии указывают, что эта технология использовалась 125 000 лет назад.

Археологические раскопки на территории Германии проводились с 2004 по 2009 год

Раскопки на участке Ноймарк-Норд 2/2B (2004–2009 гг.) позволили обнаружить:

более 118 000 фрагментов костей,

16 500 кремнёвых орудий,

многочисленные следы использования огня.

Кроме того, исследователи предполагают, что древние люди могли применять сложные системы хранения. Например, “прудовое хранение” — погружение туш в холодную воду для консервации.

«Что делает Ноймарк-Норд таким исключительным, так это сохранение всего ландшафта, а не только отдельного участка. Мы видим, как неандертальцы охотятся и практически не забивают оленей в одном районе, интенсивно обрабатывают слонов в другом и, как показывает это исследование, получают жир из сотен скелетов млекопитающих в централизованном месте», — рассказал профессор Робрукс.

Скопление останков 172 крупных животных на небольшой площади указывает, что кости могли собирать по территории и свозить к месту переработки в периоды интенсивной работы.