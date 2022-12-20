InSight прислал прощальное сообщение с Марса - "Обо мне не беспокойтесь"

Опубликовано: 20.12.2022 09:53 , Обновлено: 20.12.2022

Спускаемый аппарат НАСА InSight отправил последнее послание с Марса, где он выполнял историческую миссию по раскрытию секретов недр Красной планеты.

Сообщение, опубликованное в Твиттере Nasa InSight в понедельник, гласило: “Моя энергия действительно на исходе, так что это может быть последнее изображение, которое я могу отправить. Но обо мне не беспокойтесь: мое пребывание здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать разговаривать со своей командой миссии, я это сделаю, но скоро я отключусь. Спасибо, что оставались со мной”.

https://twitter.com/NASAInSight/status/1604955574659035136

В ноябре американское космическое агентство предупредило, что время работы посадочного модуля может подходить к концу, поскольку пыль продолжала сгущаться, что снижает мощность InSight.

“Выработка энергии космическим кораблем продолжает снижаться по мере того, как приносимая ветром пыль на его солнечных панелях уплотняется, - написало Наса в обновлении от 2 ноября. - Ожидается, что конец наступит в ближайшие несколько недель”.

Робот-геолог, вооруженный молотком и датчиком землетрясений, впервые приземлился на бесплодных просторах плато Элизиум в ноябре 2018 года. С тех пор он предпринял геологические раскопки, сделав первые измерения марсианских землетрясений с помощью высокотехнологичного сейсмометра, установленного непосредственно на поверхности Марса. С момента своего развертывания Insight зафиксировал более 1300 сейсмических событий, и более 50 из них имели достаточно четкие сигналы, чтобы команда учёных на Земле могла получить информацию об их местоположении на Марсе.

Данные посадочного модуля также дали подробную информацию о внутреннем строении Марса, его жидком ядре, удивительно изменчивых остатках под поверхностью его в основном потухшего магнитного поля, погоде и активности землетрясений.

В то же время, NASA не объявит о завершении миссии до тех пор, пока InSight не пропустит двп сеанса связи с космическим кораблем, вращающимся вокруг Марса, который передает информацию на Землю.