Инопланетный корабль или комета? В Конгрессе США потребовали от NASA рассекретить снимки 3I/ATLAS

Опубликовано: 05.11.2025 19:16 , Обновлено: 05.11.2025

На фоне все большей таинственности и необычного поведения космического объекта 3I/ATLAS, конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала NASA рассекретить неопубликованные данные и снимки.

36-летняя представительница Флориды поделилась в X копией письма, адресованного исполняющему обязанности администратора NASA Шону Даффи.

«Я пишу, чтобы запросить публикацию конкретных наблюдательных данных, связанных с 3I/ATLAS, недавно полученных миссиями NASA, — написала Луна. - Эта информация имеет огромное значение для углубления нашего понимания межзвездных посетителей и их взаимодействия с нашей Солнечной системой».

Это требование прозвучало в то время, как комета продемонстрировала признаки негравитационного ускорения и оказалась «голубее Солнца» при пролете мимо нашей звезды. Что побудило гарвардского ученого Ави Лёба снова предположить, что у нее может быть инопланетный «двигатель».

Американский законодатель призвала космическое агентство обнародовать снимки, сделанные камерой HiRISE на борту марсианского исследовательского спутника (Mars Reconnaissance Orbiter) 2-3 октября.

Она также запросила «дополнительные данные» с марсохода «Персеверанс» и «других марсианских миссий, которые могли зафиксировать необычную активность вблизи Марса около или после 3 октября 2025 года», когда 3I/ATLAS пролетела на расстоянии примерно 30 миллионов километров от планеты.

Ранее гарвардский профессор Лёб обвинял NASA в отказе показать ему снимок камеры HiRISE от 2 октября, предполагая, что это изображение могло бы предоставить доказательства некометной природы объекта — например, хвоста, направленного к Солнцу, а не от него, как это бывает обычно.

В другом месте письма Луна настоятельно попросила агентство внимательно следить за ATLAS, который является лишь третьим зарегистрированным межзвездным объектом в нашей Солнечной системе.

На фоне все большей таинственности и необычного поведения космического объекта 3I/ATLAS, конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала NASA рассекретить неопубликованные данные и снимки.

«Я призываю NASA финансировать дополнительные наблюдения за 3I/ATLAS с помощью миссии «Юнона» вблизи Юпитера, используя все доступные инструменты, включая его радио-сенсоры, — написала она. - Наблюдения с этой точки могут дать ценную информацию о составе объекта, траектории и возможном взаимодействии с солнечной средой» .

Ави Лёб высоко оценил инициативу Луны в своем сообщении на Medium, заявив: «Мы все в долгу за поддержку, проявленную конгрессвумен Луной в отношении передовой науки».

Политик — не единственная публичная фигура, интересующаяся нашим посетителем извне. На прошлой неделе Ким Кардашьян спросила у исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи в X, может ли он поделиться сплетнями о межзвездном объекте.

«Отличный вопрос! — незамедлительно ответил директор. — Наблюдения NASA показывают, что это третья межзвездная комета, пролетающая через нашу Солнечную систему. Никаких инопланетян. Никакой угрозы для жизни на Земле».

Однако профессор Лёб раскритиковал Даффи, отметив, что глава NASA ответил Ким, «успешной бизнес-вумен», а не ученому. Он озаглавил запись: «Ким Кардашьян приглашена присоединиться к моей исследовательской группе по 3I/ATLAS».