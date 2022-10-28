ИИ нарисовал, как будут выглядеть города людей на Марсе в 2050 году

📷 Фото

Опубликовано: 28.10.2022 08:22 , Обновлено: 25.10.2022

У Илона Маска большие планы основать человеческую колонию на Марсе при его жизни. Вот и искусственный интеллект взялся предсказать, как это может выглядеть.

Напомним, что генеральный директор SpaceX намерен доставить миллион человек на Красную планету к 2050 году.

Американскя редакция британского издания The Sun [link href=“http://Creepy AI reveals what a city on Mars would look like as Elon Musk plans for human colony in 2050 https://www.thesun.co.uk/tech/20213186/creepy-ai-artificial-intelligence-mars-city-elon-musk?utm_source=native_share&utm_medium=sharebar_native&utm_campaign=sharebaramp” rel=“noopener” target=“_blank”] попросила [/link] DALL·E, искусственный интеллект, показать, как мог бы выглядеть человеческий город на Марсе.

[info_b]DALL·E - это модель машинного обучения, созданная OpenAI для создания необычных изображений из подсказок по ключевым словам.[/info_b]

Созданная в 2021 году, ИИ DALL·E известна как языковая модель-трансформер, которая может превратить практически любую идею в графические образы. “Он получает как текст, так и изображение в виде единого потока данных, содержащего до 1280 токенов, и обучается с использованием максимального правдоподобия для генерации всех токенов один за другим”, - говорится в документации Open AI.

Эта процедура обучения позволяет DALL·E не только создавать изображение с нуля, но и восстанавливать любую прямоугольную область существующего изображения, которая согласуется с текстовой подсказкой. Кстати, DALL·E был назван в честь Wall-E от Pixar.

Когда речь заходит о Марсе, DALL·E предполагает, что на Красной планете могут появиться впечатляющие небоскребы, но некоторые изображения заставляют воображаемые марсианские города выглядеть заброшенными и даже ветхими.

[galereya]

Впрочем, Илон Маск ранее признавал, что жизнь на Марсе будет тяжелой, и первые люди там, скорее всего, будут страдать и умирать.

Ранее он написал в Твиттере: “Сначала жизнь в стеклянных куполах. В конце концов, терраформирование, чтобы поддерживать жизнь, как на Земле”.

“По крайней мере, будущая космическая цивилизация, обнаружившая наши руины, будет впечатлена тем, что люди зашли так далеко”, - не очень оптимистично заяивл он. Маск ранее признавался, что добраться до Марса на своих ракетах SpaceX - это легкая часть, но создать там город будет непросто.