Horizont показал телевизор "послезавтрашнего дня"

Опубликовано: 20.01.2023 13:58 , Обновлено: 20.01.2023

Генеральный директор белорусского "Горизонта" Юрий Прядко заявил 20 января на открытии выставки достижений белорусской науки и промышленности, что его концерн выпустил телевизор "послезавтрашнего дня". Он прозрачный - это все, что про него известно.

“Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей на протяжении, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая цена. Рассматривается их использование в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром. Одновременно и прозрачное стекло-разделитель, и экран, с которого можно смотреть, например, новости», — предположил Юрий Прядко.

Впрочем, гендиректор “Горизонта” ни характеристики, ни цену не сообщил. Насколько прозрачен телевизор пока тоже неясно. Западные и азиатские компании начинали выпуск таких ТВ с уровнем прозрачности 10% несколько лет назад. Однако теперь уже речь идёт о 30 и более процентах.

Прозрачные телевизоры появились в 2020 году

Прозрачный телевизор впервые представила китайская компания Xiaomi в 2020 году. Цену на свою модель там установили в размере 7200 долларов и продали почти мгновенно всю партию. А на выставке CES 2021 уже компания LG представила прозрачный OLED-телевизор. Мало того, корейский телевизор способен сворачиваться и его можно спрятать в разной мебели.

На самом деле в 2020-21 годах прозрачные OLED-телевизоры представили также компании Samsung и Panasonic.