"Хьюстон, у нас проблемы!" - Профессор Лёб назвал дату, когда мы узнаем ATLAS — комета или корабль пришельцев

Опубликовано: 12.11.2025 08:35 , Обновлено: 12.11.2025

Профессор Ави Лёб, известный астрофизик из Гарварда, объяснил, почему загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS ставит учёных в тупик. И когда мы наконец получим ответ.

Представьте себе космический объект размером с гору, который прилетел из другой звёздной системы. Сначала люди его приняли за комету. Но чем ближе он подлетал к Солнцу, тем страннее себя вёл. Теперь учёные ломают голову: что же это на самом деле?

«Консервативное предположение гласит, что перед нами просто комета, — начинает свой разбор профессор Лёб. — Но давайте посмотрим на цифры».

Космический фейерверк

После сближения с Солнцем ATLAS выпустил в пространство мощные струи газа и пыли. Одна из них, длиной в миллион километров, была направлена к светилу, а другая, трёхмиллионокилометровая, — в противоположную сторону.

«Если это комета, — поясняет Лёб, — то чтобы выпустить такие струи, ей потребовалось бы от одного до трёх месяцев».

Расчёты показывают, что за время этого «маневра» объект мог потерять до 16% своей массы. Это колоссальные потери для одного пролёта мимо звезды.

Откуда энергия?

Чтобы растерять такую массу, объекту нужно было получить огромное количество солнечной энергии. Для испарения льда, из которого, как считается, состоят кометы, нужно солнце — в прямом смысле слова.

«Солнце на таком расстоянии даёт 700 джоулей энергии на квадратный метр в секунду, — говорит профессор Лёб. — Чтобы объяснить потерю массы, ATLAS должен был бы поглощать эту энергию с поверхности площадью не менее 1600 квадратных километров».

И здесь начинается самое интересное. Снимки космического телескопа «Хаббл» показывают, что реальный размер ATLAS в 16 раз меньше, чем требуется для такого энергопоглощения.

И тут профессор Лёб предупредил: «Хьюстон, у нас проблемы!» с гипотезой о естественной комете. Просто не хватает площади, чтобы получить столько энергии от Солнца.

Но научное объяснение все же есть

У науки есть два основных объяснения этому феномену.

Великий распад . ATLAS мог быть хрупкой кометой, которая не выдержала нагрева и начала разваливаться на части. «Распад на фрагменты резко увеличил бы площадь поверхности, — объясняет Лёб. — Это означало бы, что ATLAS был уничтожен Солнцем, и мы наблюдаем последствия этого взрыва». В ближайшие недели мы можем увидеть, как эти обломки разлетаются в пространстве, подобно комете Шумейкеров-Леви 9. Искусственный объект . «Если предстоящие наблюдения покажут, что ATLAS не был уничтожен Солнцем и сохранил целостность как единое тело, — заявляет учёный, — тогда нам придётся рассмотреть возможность, что это нечто иное, чем естественная комета».

«Технологическое» объяснение

Профессор Лёб, известный своей открытостью к гипотезе о внеземных технологиях, предложил подумать над альтернативным объяснением.

«Технологические двигатели требуют гораздо меньшей потери массы для создания наблюдаемых струй», — пишет он. Химические или ионные двигатели могут создавать реактивную тягу с помощью крошечной, по сравнению с кометой, массы топлива. «Струи ATLAS могли быть работой двигателей, а не результатом испарения льда».

Когда узнаем?

Когда же мы узнаем правду? Ключевая дата — 19 декабря 2025 года, когда ATLAS максимально сблизится с Землёй.

«Новые наблюдения определят скорость, состав и массовый поток этих струй, — заключает профессор Лёб. — Это позволит нам поставить точку в споре о природе объекта».

Остаётся лишь ждать и сохранять любопытство, как призывает автор. Возможно, совсем скоро нам откроется нечто, что заставит переписать учебники не только астрономии.